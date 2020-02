Neue Expo-Halle verliert Support in Berner Stadtregierung

Konkurrenten wollen in Bern zusammenarbeiten, jedenfalls was das Kongressgeschäft angeht. Verantwortliche der Berner Hotels und Eventlokale entwerfen zurzeit eine gemeinsame Strategie unter der Leitung der Tourismusorganisation Bern Welcome. Deren Ziel es ist, Bern als Kongressadt zu positionieren. Besonders in der Nebensaison, zwischen Januar und April, habe Bern freie Hotelbetten, die gut mit Seminarbesuchern besetzt werden könnten, sagt Bernhard Rhyn, Leiter Meetings von Bern Welcome. Bis Ende Jahr solle das Konzept ausgearbeitet sein. In die Gespräche involviert sind unter anderen der Kursaal, das Casino, Bernexpo, aber auch das Zentrum Paul Klee und verschiedene Berner Hotels.