Nervosität und Ärger bis vor dem Rennstart

Nur gerade zwei Berner Gemeinderäte schauen sich morgen Abend das Formel-E-Rennen an: Reto Nause (CVP) und der Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL). Ursula Wyss (SP) will sich «allenfalls» vor Ort einen Eindruck verschaffen. Aber sie sagt: «Ich werde das Rennen nicht verfolgen.» Franziska Teuscher (GB) wird am Wochenende ausspannen, wie sie auf Anfrage sagt, und Michael Aebersold (SP) sucht die Ruhe in den Bergen.