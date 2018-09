Zu Besuch bei der alten Nietenkönigin

«Ja, das sind noch die Originalnieten.» Für Michael Sutter ist es nicht schwierig, auf eine zu zeigen. Es hat Tausende. Überall. Wo man hinblickt: Nieten. Beim Bau der Kirchenfeldbrücke wurden 200'000 bis 250'000 Nieten verwendet. Das ergäbe fast zwei für jede Person, die in der Stadt Bern lebt.

Solche Zahlen sind interessant. Noch interessanter aber ist das, was der Projektleiter auf dem Baustellenrundgang am Donnerstag so alles zu erzählen weiss. Zum Beispiel über diese Nieten. Als die Kirchenfeldbrücke – eine Stahlbogenbrücke – vor bald 140 Jahren gebaut wurde, war die heute für solche Arbeiten gebräuchliche Schraubverbindung noch nicht bekannt. Die Stahlbleche wurden stattdessen zusammengenietet.

Und diese Arbeit hatte es in sich. Die Nieten mussten vor dem Gebrauch in Kochern erhitzt werden, bis sie glühten. Das Problem dabei: Die Kocher durften nicht auf dem Gerüst stehen, denn dieses bestand aus Holz. «Wäre einer umgekippt, wäre alles in Brand geraten», sagt Sutter.

Die Kocher standen also unter der Brücke. Von dort warfen Arbeiter, die mit Lederhandschuhen ausgerüstet waren, die glühenden Nieten in die Höhe. Zehn Meter hoch, bis zu einem Kollegen, der sie auffing und anschliessend weitere zehn Meter in die Höhe katapultierte. Bis das Werkstück dort ankam, wo es gebraucht wurde.

Manche Nieten sind Nieten

«Eigentlich ist es ein geniales Prinzip», sagt Sutter. Es beruht darauf, dass Metall sich zusammenzieht, wenn es abkühlt. Wenn also die heisse Niete, die auf der einen Seite bereits einen Kopf hat, durch das Loch geführt wird, braucht man auf der anderen Seite den heraustretenden Teil nur noch flach zu klopfen. Wenn die Niete dann abkühlt und sich zusammenzieht, werden die beiden Bleche aneinander gepresst und die Sache hält.

Allerdings nicht ewig. Manche der Nieten verlieren im Laufe der Zeit ihre Spannung. «Mit einem Hammer kann man das überprüfen», sagt Sutter. Nieten, die nicht mehr kraftschlüssig sind, klingen anders. Sie werden ersetzt durch Schrauben. Unter der Fahrbahn, wo man die Bogenkonstruktion und all die Streben aus der Nähe betrachten kann, fällt es den Besuchern nun auf: Da und dort hat es doch einige Schrauben.

Kühles Lüftchen im Zelt

Ausgestattet mit dem neuen Blick für Befestigungstechnik, fallen auf der riesigen Baustelle nun auch ganz andere Dinge auf. Kabelbinder aus Plastik zum Beispiel. Damit wird scheinbar alles an allem befestigt. Aber das wäre ein anderes Thema. Ins Auge springen vor allem die vielen tollen Werkzeuge, die auf der Brücke, wo im unteren Teil noch die Tramgleise eingebaut werden, überall herumliegen. Da ist keine Billigware darunter. Es sind Profigeräte, wie man sie sonst fast nur auf dem Flohmarkt vor der Reitschule zu Gesicht bekommt.

Und Bauleute sind Meister der Improvisation. Das erkennt man auf Schritt und Tritt. Dort etwa, wo sie mit flüchtig zugeschnittenen Brettern Löcher im Boden abgedeckt haben. Oder am riesigen Ventilator: In der grössten Hitze sorgt er dafür, dass ein kühlendes Lüftchen durchs Arbeitszelt weht.

Damit sich niemand vertippt

Die am 24. September 1883, also vor ziemlich genau 135 Jahren eingeweihte Brücke wird mit der etwas über 17 Millionen Franken teuren Sanierung für die nächste Generation fit gemacht, wie Sutter sagt. Im oberen Teil sind Fahrbahn und Gleise bereits ersetzt. Im unteren Teil sind die Gleisarbeiten in vollem Gang. Die Schienen werden eingegossen. Damit die Trampassagiere sich nach dem 15. Oktober auf der Brücke nicht dauernd vertippen, wenn sie SMS schreiben, stehen Setzlehren zur Verfügung. Diese erlauben das haargenaue Verlegen der Gleise.

Eine Geschichte für sich – wie fast alles an dieser Brücke – wäre die Abdichtung der Fahrbahn und das Abflusssystem fürs Wasser. Oder die Fugen aus Hochleistungskunststoff. Die Technik ist neu, das Problem alt. Mit den Temperaturschwankungen verändert sich die Länge der Brücke. Die Querfugen in der Fahrbahn sind deshalb mal schmaler, mal breiter. Um sie zu verbinden, braucht es deshalb sehr flexibles, aber doch robustes Material. Der neue Kunststoff leistet das. Und er kann noch mehr: «Rollt ein Fahrzeug drüber, hört man fast nichts mehr», sagt Sutter.

Vorstellen kann man sich das jetzt noch nicht. In der Nähe startet ein Arbeiter einen Presslufthammer. Es ist so laut, dass Michael Sutter mit Sprechen aufhört. Er winkt; die Gruppe setzt sich in Bewegung. Die nächste Geschichte muss warten. (Der Bund)