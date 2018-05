Word und Windows verschwinden aus den Berner Schulzimmern

Microsoft und Apple sind mächtig, auch in den Schulzimmern. Jedes Kind kennt Word und Windows, auch weil die IT-Konzerne ihre Produkte Schulen billig zur Verfügung stellen, um die Kunden von morgen zu bewerben. In der Stadt Bern soll das anders werden. In einer öffentlichen Ausschreibung zur Erneuerung der IT-Infrastruktur an den Schulen haben nicht Apple oder Microsoft das Rennen gemacht, sondern eine Gemeinschaft mehrerer Schweizer IT-Unternehmen, die mit sogenannter Open-Source-Software arbeiten.

Matthias Stürmer, EVP-Stadtrat und IT-Experte, zeigt sich «sehr erfreut» über den Entscheid. Stürmer war Miturheber eines Vorstosses, in dem der Gemeinderat aufgefordert wurde, den Einsatz von Open-Source-Software an den Schulen zu fördern. Also von Software, deren Quellcode öffentlich ist und von allen, die das möchten, verändert werden kann. Dies sei wichtig, «um den Kindern einen unvoreingenommenen Zugang zu IT und Medien zu ermöglichen».

«Prädestiniert» für Schulen

Stürmer sagt, Open-Source-Software sei «prädestiniert» für den Einsatz an Schulen. Sie sei didaktisch wertvoll, weil sie bestens zum Prinzip der öffentlich zugänglichen Wissensressourcen passe. Die Eltern müssten künftig auch kein teures Microsoft Office mehr anschaffen, damit die Kinder die Dokumente aus der Schule bearbeiten könnten. Und – das sei einer der grössten Vorteile – die in der Cloud gespeicherten Dokumente lägen künftig nicht mehr «irgendwo in Kalifornien oder Irland», sondern auf einem Server der Stadt Bern.

Laut Stürmer handelt es sich bei der Vergabe der Stadt Bern um den grössten Open-Source-Auftrag, den es in der Schweiz je gegeben hat. «Dieser Entscheid wird Signalwirkung haben», sagt er. In den Schulen der meisten anderen Gemeinden sind Alternativen zu Apple und Microsoft bisher nämlich kaum ein Thema.

Skepsis bei den Lehrern

Einer der Gründe dafür ist, dass den Lehrerinnen und Lehrern der Umgang mit der bekannten Software grosser Hersteller vertraut ist und ein Wechsel mit grossem Aufwand verbunden wäre. Manuel C. Widmer, GFL-Stadtrat und Lehrer, hegt deshalb eine gewisse Skepsis gegenüber den Plänen der Stadt. «Für die Kinder ist der Wechsel gut», sagt er zwar. Es sei wichtig, unabhängiger von den grossen Herstellern zu werden.

Für die Lehrerinnen und Lehrer befürchte er aber grosse Schwierigkeiten. Die Sorgen drehen sich um konkrete Anwender-Fragen: Kann ich meine alten Word-Dokumente weiterhin öffnen? Lassen sich die neuen Geräte an den Beamer anschliessen? Widmer vermutet, dass die neue IT-Umgebung einige Lehrerinnen und Lehrer – auch weil sie sowieso schon allzu gut ausgelastet seien – überfordern könnte.

Stürmer hat von der nur mässigen Begeisterung der Lehrer schon gehört. Oder wie er es ausdrückt: «Die Lehrerinnen und Lehrer müssen wir noch überzeugen.» Er ermuntert sie, offen für Neues zu sein, so wie sie das von den Kindern ja auch verlangten. Ausserdem seien die Open-Source-Produkte, wie zum Beispiel das Textprogramm LibreOffice, inzwischen ziemlich einfach zu bedienen.

Stürmer denkt bereits an die Möglichkeiten, die die neuen IT-Verhältnisse den Berner Schulen bieten: So seien die LibreOffice-Entwickler womöglich bereit, nach Bern zu kommen, um mit den Kindern zu arbeiten. «Man könnte zum Beispiel eine Hack-Night veranstalten, in denen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie Software aufgebaut ist und dass sie selber einen Beitrag leisten können.» (Der Bund)