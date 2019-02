«Wir wollen Studiengänge überarbeiten»

Markus Ruprecht, in einzelnen Abteilungen der Berner Fachhochschule (BFH) rumort es. Steht die Schule unter Druck?

Wir sind in einem Veränderungsprozess, der sich je nach Abteilung unterschiedlich auswirkt.

In den Abteilungen Wirtschaft und Soziale Arbeit entscheiden sich immer mehr Berner Studierende gegen ein Studium an der BFH. Was läuft falsch?

Der Schulrat hat erkannt, dass die Studierendenzahlen in einzelnen Bereichen rückläufig sind. Darum haben wir Kennzahlen definiert. Werden sie verfehlt, muss die operative Leitung Massnahmen ergreifen.

Dieselbe Entwicklung ist in der Architektur, der Maschinentechnik oder der Informatik zu beobachten. Wie wollen Sie dem Exodus entgegentreten?

Wir wollen die Studiengänge überarbeiten. Sie sollen sich näher an der Nachfrage und den Bedürfnissen aus der Praxis orientieren. Und sie müssen wettbewerbsfähig sein. Das sage ich auch im Namen des Unternehmens, das ich leite.

Grossräte fordern eine Reduktion der aktuell 52 Studiengänge. Was halten Sie davon?

Die Anzahl ist nicht relevant. Wichtig ist, dass die Studiengänge wettbewerbsfähig sind und von unseren Abnehmern aus der Praxis gefordert werden. Eine gewisse Grösse und Breite ist dabei wichtig, aber die Anzahl Studiengänge kann variieren.

Dann teilen Sie das Anliegen der Grossräte, die mehr Praxisnähe verlangen?

Ja. Seit der Schulrat breit in der Praxis abgestützt ist, geht die Reise dorthin.

Ihnen als Chef eines KMU könnte es ja eigentlich egal sein, ob die Fachleute in Brugg oder in Bern ausgebildet werden.

Als Unternehmen, das im Kanton Bern Steuern bezahlt, ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter hier studieren beziehungsweise sich weiterbilden.

Noch vergehen Jahre, bis in Bern und Biel endlich ein zentraler Campus zur Verfügung steht. Auf deren heilsame Wirkung zu warten, kann keine Strategie sein.

Das machen wir auch nicht, wie die Unruhen zeigen, die Sie erwähnt haben. Sie sind eine Folge der eingeleiteten Massnahmen und ausgelösten Entwicklungen.

Unter den Mitarbeitenden führt dies zu Ängsten. Kommt es zu einem Stellenabbau?

Das ist nicht geplant. Aber analog zur Industrie gibt es Veränderungen. Diese sind weder schlimmer noch einfacher. Der laufende Change-Prozess löst verständlicherweise Ängste aus, das ist überall so. Nun ist das Führungspersonal gefordert, die Angestellten entsprechend zu begleiten. (Der Bund)