Herr Friede, Sie schliessen den Kung Fu Burger an der Speichergasse in Bern. Warum?

Wir haben nicht bewusst entschieden, den Kung Fu Burger aufzugeben. Die sechs Teilhaber der Bonsoir GmbH gehen aber in unterschiedliche Richtungen, deswegen wollen wir uns zurückziehen. Bobby Bähler und Biru Haller etwa sind nun beim Gurtenfestival, ich habe eine eigene Firma gegründet, andere haben jetzt eine Familie.

Was bedeutet das für Ihre Projekte?

Wir werden zu Minderheitsbeteiligten, wie beim City-Pub. Auch bei der Berner Badi Beizli GmbH, die der Bonsoir GmbH gehört, müssen wir uns gut überlegen, ob und wie wir weitermachen. Im Moment befassen wir uns im Kung Fu mit einer Nachfolgeregelung – das wird entweder einen Verkauf an Aussenstehende oder die Übernahme durch unsere Kaderleute bedeuten. Wir tendieren stark zu Letzterem. In den Badis haben wir schon eine Geschäftsleiterin und einen Koch, die fast alles allein machen. Dass der Kung Fu Burger geschlossen wird, ist aber eine Möglichkeit.

Ist es also nicht einfach, ein Szenelokal zu führen?

Überhaupt nicht. Man ist immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Die Lebensmittelqualität ist nur ein Beispiel. Der Kung Fu wurde etwa kritisiert, weil die Pommes frites manchmal nicht knusprig genug seien. Uns war aber wichtig, dass wir gute Zutaten von lokalen Produzenten beziehen. Wenn die Kartoffeln in einer Ernte einmal einen höheren Wassergehalt haben, gibt es keine schnellen Lösungen.

Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass in der Stadt etwas läuft.

Trotzdem haben Sie die Berner Gastro- und Nachtlebenszene jahrelang geprägt.

Wenn man für das Berner Nachtleben einen Vergleich aus der Politik nehmen will: Wenn die Reithalle die Juso ist, dann hat man uns als Grünliberale betrachtet – junge, dynamische Innovatoren, die das grosse Geld machen und im Tesla vor den Club fahren. Dem war aber nicht so. Wir waren immer am finanziellen Limit. Ein Jahr haben wir vielleicht schwarze Zahlen geschrieben, im nächsten aber rote.

Also hat es sich nicht gelohnt?

Gelohnt hat sich unser Engagement auf jeden Fall. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass in der Stadt, vor allem in der Aarbergergasse, etwas läuft. Aber manchmal ist etwas einfach vorbei. Es ist an der Zeit, dass jemand Neues diese Rolle übernimmt. Im Moment sehe ich aber nicht, woher diese Person kommen könnte.

Was meinen Sie damit?

Die unternehmerische Jugend, die etwas aus dem Boden stampft, fehlt mir heute. Es ist nicht so, dass es an interessanten Ideen mangelt. Ideen haben genügend Leute. Das ISC und das Rössli in der Reitschule machen punktuell sehr gute Sachen. Es will aber keiner mehr das finanzielle Risiko eingehen, das bei grossen neuen Projekten besteht. Das haben wir immer gesucht, und wir haben gewusst, wenn das schiefläuft, haben wir alle persönliche Schulden im fünfstelligen Bereich.

Warum ist die heutige Jugend denn weniger risikofreudig?

Das ist schwer zu sagen. Es gibt aber Studien, laut welchen unsere Generation, also die Generation Y oder Millennials, vor allem die individuelle Freiheit hochhält. Bei der heutigen Jugend, der Generation Z, ist Sicherheit das höchste Gut. Vielleicht hat es damit zu tun.

Ist der Pop-up-Boom ein Symptom dafür, dass man sich weniger auf grössere Projekte einlassen will?

Pop-ups sind auch ein Risiko. Aber die Bedingungen dafür sind so gut wie noch nie. In der Stadt Bern ist der politische Wille da, so etwas möglich zu machen. Und es hat bis jetzt gut funktioniert: Letzten Sommer war es unglaublich, was es plötzlich alles für neue Lokale hatte.

Liegt die Zukunft der Berner Gastroszene in den Pop-ups?

Na ja, ich frage mich schon, wie lange es so weitergehen kann, bis es nicht mehr interessant ist. Im Winter konnte man beobachten, wie sich die Pop-ups gegenseitig aufzufressen begannen: Die haben allesamt Umsatz eingebüsst, weil jeder Glühwein und Raclette serviert hat. Der Begriff «Pop-up» wird ohnehin langsam zum Fluchwort. Es wird schon ein Pop-up genannt, wenn einer den Kunden im Laden einen Kaffee anbietet. Ich denke, die Gesetze müssen weiter gelockert werden, damit Neuanbieter und bestehende Gastronomen für temporäre Angebote einen noch grösseren Spielraum erhalten.

Ist Bern auf dem richtigen Weg?

Heute ist sicher viel mehr los als früher. Vor ein paar Jahren gab es eine Diskussion darüber, ob die Gastronomie und die Unterhaltung in Bern einer europäischen Hauptstadt würdig seien. Diese Debatte finde ich unsinnig: Zeigen Sie mir eine andere Stadt von rund 150000 Einwohnern, die so viel zu bieten hat. Als ich vor 16 Jahren meine ersten Partys im Wasserwerk veranstaltete, war Bern noch in einem Dornröschenschlaf.

Wie kam es zu dieser Wende?

Die Clubs und Bars gehörten damals alten Männern. Dann begann eine jüngere Generation, Sachen auf die Beine zu stellen, spannende ausländische Acts einzuladen. Wir hatten immer eine Konkurrenz. Man versuchte, einander zu übertrumpfen und immer etwas Neues, Besseres zu bieten. Das sehe ich heute auch nicht mehr so oft.

Kann die nächste Generation junger Unternehmer von Ihren Erfahrungen etwas lernen?

Das werden wir sehen. Wenn die Bonsoir GmbH weiterbesteht, dann als Dienstleister, der junge Gastro- und Clubbetreiber unterstützt. Ich fände es cool, wenn zwei 25-Jährige mit einer Idee und einem Netzwerk zu uns kämen. Wir könnten ihnen das Leben etwas leichter machen: Wir bekommen schneller Geld von Investoren; wir haben gewisse Fehler schon gemacht, vor denen wir sie schützen könnten. Es wird sich aber noch zeigen, ob dafür ein Bedarf besteht. 25-Jährige lassen sich nicht unbedingt von einem 37-jährigen Besserwisser dreinreden. Neue Ideen brauchen schliesslich jugendlichen Übermut.

(Der Bund)