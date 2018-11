Winterzeit beschert Pop-up-Boom

Die tropische Musik ist verstummt, die Cocktailbecher wurden weggeräumt, die Container abtransportiert: An diesen kalten Tagen erscheint die Erinnerung an die vielen temporären Freiluftbeizen, die diesen Sommer die Stadt Bern belebten, so entfernt wie noch nie. Doch die Idee erfährt eine Wiederbelebung, erneut schiessen Speiselokale und Bars aus dem Boden. Die Strandhütten und Sonnenschirme sind aber durch Chalets und Schaffelle ersetzt worden: Nach dem Pop-up-Sommer kommt jetzt der Pop-up-Winter.

An diversen städtischen Standorten gibt es diesen Winter erstmals eine gastronomische Bespielung: Sowohl auf der Grossen Schanze wie auf dem Kornhausplatz stehen nun Fondue-Chalets, auf der Kleinen Schanze lockt der neue Sternenmarkt. Gleichzeitig feiern altbekannte Winter-Pop-ups eine Rückkehr: Oscar Elch zieht wieder ins Ringgenpärkli ein; im Lorrainepärkli ist ab morgen wieder das Fondue-Zelt des Cafés Kairo anzutreffen. Kumuliert scheint dieses kurzlebige Kaltwetterangebot rekordverdächtig. Dies kann Norbert Esseiva von der städtischen Gewerbepolizei bestätigen: «Dieses Jahr hat es klar mehr Pop-ups als im letzten Winter.»

Bern als Winterdestination

Die Ausbreitung der Winterbeizen entspreche den touristischen Zielen der Stadtregierung, sagt der zuständige Gemeinderat Reto Nause (CVP). Man wolle Bern als «Winterwunderland» positionieren. «Die Stadt bietet im Winter eine spannende Kulisse mit vielen Attraktionen, die auch gratis sind», sagt er. «Wir wollen Bernern, aber auch Zürchern oder Baslern zeigen, dass man für Winterangebote nicht bis nach Freiburg im Breisgau fahren muss.»

Damit scheint die winterliche Tourismusstrategie des Gemeinderats nach einigen Rückschlägen wieder auf Kurs zu sein. Im Sommer 2017 wurden Pläne für einen von der Stadt mitfinanzierten Weihnachtsmarkt auf der Kleinen Schanze – damals vom Gemeinderat ebenfalls als «Winterwunderland» angepriesen – im Stadtrat gestoppt. Nun findet mit dem Sternenmarkt am selben Standort ein von Privaten angetriebenes Projekt statt. Die anhaltende Pop-up-Welle hängt auch mit der städtischen Freiraumstrategie zusammen. «Der öffentliche Raum ist von Privaten hochbegehrt», sagt Nause. «Wenn das im Sommer funktioniert, klappt es auch im Winter.» Ein konkretes Gesuch eines privaten Anbieters werde immer wohlwollend überprüft.

Missmut der Gastronomen gebannt

Das Wohlwollen der Stadt gegenüber temporären Betrieben sorgte im Sommer jedoch für Unzufriedenheit unter den eingesessenen Gastronomen. Beizer klagten, die Pop-up-Betreiber würden für ihre Standorte wenig zahlen und hätten weniger strenge Vorschriften zu erfüllen. «Im Sommer war die Kritik zum Teil berechtigt», sagt Norbert Esseiva. Ein Pop-up-Beizer trage aber ein grösseres Risiko. Ausserdem hätten alle privaten Pop-up-Betreiber Konzepte eingereicht, die den Ansprüchen der Stadt gerecht würden. Für den Boden würden die geltenden Gebühren verlangt. Mit der jetzigen Situation ist denn auch Tobias Burkhalter zufrieden. «Pop-ups sind für viele Wirte eine Inspiration», sagt der Präsident des Wirteverbands Gastro Stadt Bern und Umgebung.

Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Trend auch im Winter zum Thema geworden sei. Dies habe nicht nur mit der städtischen Politik, sondern auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun: «Die Leute wollen Vielfalt und Schnelllebigkeit.» Gegen den Missmut der Gastronomen habe insbesondere das baldige Inkrafttreten eines neuen Gesetzes gewirkt. Ab 1. Januar müssen auch die Betreiber von temporären Lokalen das Wirtepatent haben. «Die aktuellen Winter-Pop-ups sind davon noch nicht betroffen», sagt Burkhalter. «Schauen wir, ob es nächstes Jahr noch so viele hat.» Derweil schaffe das Pop-up-Konzept für etablierte Beizer neue Möglichkeiten. «Viele Betriebe haben eine gewisse Saisonalität. So kann man sein Angebot auf andere Jahreszeiten ausweiten.»

Ähnlich lief es bei Werner Rothen. Der Starkoch führt eigentlich das Restaurant zum Äusseren Stand. Dieses wird aber derzeit renoviert, also betreibt Rothen bis Januar das Fondue-Chalet auf der Grossen Schanze. «Ich hatte Personal und Zeit frei, es hat wunderbar gepasst», sagt er. Sein Temporärlokal veranschaulicht die Beliebtheit der Winter-Pop-ups: «Wir sind an den Wochenenden schon praktisch ausgebucht.» (DerBund.ch/Newsnet)