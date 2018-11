«Winterwunderland» auf der kleinen Schanze

Insgesamt acht Weihnachtsmärkte finden dieses Jahr in Bern statt. Diese sind nun das erste mal in einer Karte ersichtlich. Auch ein neuer erföffnet am Donnerstag: Um 18:00 beginnt die Beleuchtung des Weihnachtsbaum auf der Kleinen Schanze. Dafür hat die Stadt drei bestehende Tannen geschmückt.

Für die Bundesstadt gibt es dieses Wochenende noch zahlreiche weitere Ereignisse mit Bezug zu Weihnachten: Zusätzlich zur Eröffnung des neuen Sternenmarkts findet bereits am Freitag der zweite Santarun statt. Dort laufen am Abend über 3200 als Chläuse verkleidete Teilnehmer durch die Berner Innenstadt.

Zudem beginnen am 1. Dezember die Weihnachtsmärkte auf dem Waisenhaus- und Münsterplatz sowie der Handwerkermarkt auf der Münsterplattform. (cse)