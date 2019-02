Wer Krähennester entfernt, macht sich strafbar

Diese Krähennester dürften die Justiz noch einige Zeit beschäftigen: Das erstinstanzliche Regionalgericht hat am Dienstag einen 59-jährigen Mann aus Bern verurteilt, weil er widerrechtlich Saatkrähennester aus einem Baum entfernte. Für den Verurteilten ist klar, dass er das Urteil anficht.

Er werde das erstinstanzliche Urteil ans Obergericht weiterziehen, sagte der Mann beim Verlassen des Gerichtssaals der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Das ist zu hundert Prozent sicher.»

Zuvor hatte Einzelrichterin Andrea Gysi vom Regionalgericht Bern-Mittelland den Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 100 Franken verurteilt. Sie war zum Schluss gekommen, dass er die Saatkrähennester während der Schonzeit und ohne zuvor die Wildhut oder die zuständige städtische Stelle zu kontaktieren entfernt hatte.

Sowohl der Angeklagte wie auch ein Zeuge besagten, dass sich an jenem Tag im März 2018 keine Krähen oder Eier in den Nestern befunden hätten. Der Angeschuldigte betonte zudem, dass er nur Nester aus dem Vorjahr vom Baum geholt habe. Neue Nester, die noch im Bau waren, habe er auf dem Baum belassen.

Es könne also keine Rede davon sein, dass er Krähen beim Brutgeschäft gestört habe. Denn: «Krähen legen keine Eier in noch nicht fertig gebaute Nester.»

Der Angeschuldigte verwies unter anderem auf ein Merkblatt der Stadt Bern. Daraus gehe hervor, dass die Stadt bei Bäumen auf öffentlichem Grund Vergrämungsmassnahmen zulasse. Weiter führte der Angeschuldigte ins Feld, dass die Schonzeit für die Saatkrähen lediglich für die Jagd gelte, nicht aber für Vergrämungsmassnahmen.

Schonzeit gilt nicht nur für die Jagd

Die Richterin ihrerseits verwies ebenfalls auf das Merkblatt. Darin stehe nämlich ebenso klar, dass Vergrämungsaktionen bei Bäumen auf öffentlichem Grund der Wildhut oder der zuständigen Stelle vorgängig gemeldet werden müssten. Das habe der Mann aber nicht getan.

Weiter stellte sich Gysi auf den Standpunkt, dass die Schonzeit für die Saatkrähen nicht nur für die Jagd gelte. Der Sinn und Zweck der Schonzeit sei es, den Vögeln das ungestörte Brüten zu ermöglichen.

Daher seien auch Vergrämungsmassnahmen während dieser Zeit eine Störung des Brutgeschäfts. Des Weiteren stehe in einem vom Angeklagten ebenfalls zitierten Merkblatt der Vogelwarte Sempach auch, dass «allfällige Eingriffe in Kolonien vor der Schonzeit abgeschlossen sein müssen».

Gemäss der Richterin fanden sich am Tag nach der Vergrämungsaktion Eierschalen unter dem Baum. Das bedeute, dass es Eier gegeben haben müsse und die Krähen, auch wenn sie an jenem Tag nicht sichtbar waren, am Brüten gewesen seien.

Der Mann hatte im März 2018 eine Firma engagiert, um mit deren Hebebühne Saatkrähennester auf einem hohen Baum vor der Liegenschaft seines Sohnes im Berner Stadtteil Breitenrain-Lorraine zu entfernen.

Der Angestellte der Firma schilderte vor Gericht, dass sein Auftraggeber mit ihm im Korb der Hebebühne gewesen sei und die alten Nester vom Baum geholt habe. Krähen und Eier habe er keine wahrgenommen, doch er habe sich auch nicht sonderlich darauf konzentriert. Vielmehr sei er mit dem Hochfahren des Korbs in den Baum beschäftigt gewesen.

Der Angeschuldigte wurde wegen der Aktion angezeigt und Anfang Juli 2018 per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken verurteilt. Zudem wurden ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt. Dagegen erhob der Mann Einsprache, weshalb der Fall vor der Richterin landete.

Gemäss Strafbefehl wird dem Mann vorgeworfen, vier bis fünf unbenutzte Krähennester vom Baum geholt zu haben. Dies tat er während der Schonzeit der Saatkrähen, die vom 16. Februar bis am 1. Juli dauert.

Dreck und Lärm

Über die Hälfte der Saatkrähen in der Schweiz brüten in Städten. Die Krähenkolonien befinden sich häufig in Alleen oder Parkanlagen mit hohen Bäumen. Zum Fressen fliegen die Krähen in Landwirtschaftsgebiete.

Nicht überall sind die geselligen Vögel gern gesehene Gäste, denn sie verursachen Lärm und Dreck, namentlich Kot ist ein Problem. Die schlauen Vögel lassen sich nur schwer vertreiben. Seit 2010 ist die Saatkrähe nicht mehr auf der Liste der bedrohten Brutvögel der Schweiz. (sda)