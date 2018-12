«Weihnachtsgeschenk» an Politiker alarmiert die Polizei

Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Berner Kantonspolizei am Freitagabend den Bundesplatz abgesperrt. Die Sperrung erfolgte während des zweiten sogenannten «Santarun» in Bern.

Wie die Berner Kantonspolizei per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, bot sie wegen des verdächtigen Gegenstands Spezialisten auf. Die Ziellinie des Samichlaus-Laufs wurde verschoben und Teilnehmende wurden direkt vor Ort informiert. Den ersten Tweet zum Zwischenfall setzte die Polizei um etwa 21.15 Uhr ab. Etwas später hätte gemäss dem Santarun-Programmheft die Siegerehrung des «Santarun» über die Bühne gehen sollen.

Das ist ein Plausch-Lauf, den ein Team um den früheren Schweizer Spitzen-Leichtathlet Markus Ryffel 2017 lancierte. An diesem Lauf rennen als Samichläuse verkleidete Läufer durch die Berner Innenstadt.

Christoph Gnägi von der Berner Kantonspolizei sagte auf Anfrage, um etwa 19.40 Uhr hätten Polizisten den verdächtigen Gegenstand entdeckt. Um etwa 22.25 Uhr gab die Berner Kantonspolizei per Twitter Entwarnung. In der Nacht auf Samstag teilte die Sicherheitsbehörde zudem in einem Communiqué mit, dass es sich bei dem Gegenstand um ein verdächtiges Paket gehandelt habe, das niemandem zugeordnet werden konnte und offensichtlich bewusst vor dem Bundeshaus deponiert worden war.

Das Paket war laut Gnägi an mehrere Politiker im Bundeshaus adressiert. Darin befanden sich Dokumente und Lebensmittel. Nach ersten Erkenntnissen deute der Inhalt darauf hin, dass das Paket als Geschenk gedacht gewesen sei.

Der Santarun konnte allerdings fortgesetzt werden, nur eben mit einem etwas verschobenen Ziel. (cse/sda)