Weihnachtliche Verfolgungsjagd in Bern

Eine wilde Fahrt durch Bern hat für zwei junge Männer ein juristisches Nachspiel. Der Lenker war viel zu schnell unterwegs und der Beifahrer trug Kokain auf sich, wie die Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Mittwoch mitteilten.

Am frühen Morgen des 25. Dezembers erblickte ein Autofahrer auf der Engestrasse einen Streifenwagen. Darauf beschleunigte er massiv und fuhr mit teils deutlich übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Reichenbachstrasse davon. Die Patrouille nahm die Verfolgung auf, die über den Lederstutz in die Felsenaustrasse führte.

Die Polizisten verloren das Auto kurz aus den Augen, ehe sie es bei einem Wendeplatz entdeckten. Allerdings waren die Insassen verschwunden. Kurz darauf fasste die Polizei die beiden 20-jährigen Männer. Der Beifahrer trug 40 Gramm Kokain auf sich. An seinem Domizil fand die Polizei zudem zwei Karabiner, weitere Waffen und 4 Gramm Kokain. Beide Männer kamen im Verlauf des Weihnachtsabends wieder auf freien Fuss. Sie werden sich vor der Justiz verantworten müssen. (crt/sda)