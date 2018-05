Von wegen märchenhaft

«Manche Objekte sind schlicht unverkäuflich»

Der Immobilienexperte Donato Scognamiglio findet, dass der Kanton sein Bestes gegeben habe. Manche Objekte seien jedoch schlicht unverkäuflich.

Herr Scognamiglio, warum ist es so schwierig, ein Schloss zu verkaufen?

Die grösste Hürde sind die hohen Unterhalts- und Sanierungskosten. Strenge Auflagen zum Denkmalschutz, eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten und abgelegene Standorte machen die Sache nicht einfacher. Oft sind die Preisvorstellungen deshalb schlicht überzogen. Benötigt ein Käufer für die Finanzierung zudem eine Bank, wird er von dieser in der Regel höchstens die Hälfte des Kaufpreises erhalten. Ein Kredit von 2,5 Mio. CHF für den Kauf eines Schlosses von 5 Millionen Franken setzt neben 2,5 Millionen Franken Eigenmitteln ein Jahreseinkommen von über 500'000 Franken voraus.



Hätte der Kanton anders vorgehen sollen?

Nein. Er hat einen schweren Stand. Nehmen wir das Beispiel Trachselwald: Dieses liegt nicht gerade an zentraler Lage, der Investitionsbedarf ist gross. Ein solches Schloss ist kein Renditeobjekt. Man investiert mehr, als man durch eine Nutzung einnehmen kann.



Der Gemeindepräsident von Trachselwald bezeichnete das Verkaufsangebot des Kantons von 2 Millionen Franken als überrissen.

Wertvorstellungen sind immer relativ. In den begehrtesten Berner Gemeinden wird so viel für ein Einfamilienhaus bezahlt. Manche Objekte sind aufgrund ihrer Lage und Grösse aber schlicht unverkäuflich.

Schloss Wyl hingegen konnte nach mehreren Anläufen schliesslich verkauft werden – ein Glücksfall. Hier zeigt sich, dass man eine ganz bestimmte «Fangruppe» ansprechen muss. Die grosse Mehrheit der Vermögenden ist aber nicht an solchen Objekten interessiert. Ist man erst einmal im Besitz eines Schlosses, muss es zudem in vielen Fällen für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, sprich: Die Leute spazieren Ihnen an manchen Tagen möglicherweise durch den Garten.



Also ist die Strategie, in Trachselwald Hochzeiten und Feste zu organisieren, eine gute Option?

Ich denke schon. Jeder Franken, den sie einnehmen, ist ein Franken, den sie nicht ausgeben.



Weshalb macht man überhaupt Vorgaben? Ohne sie wäre es doch deutlich einfacher, die Objekte loszuwerden.

Durchaus. Aber schliesslich handelt es sich hier um historische Objekte, die alle eine eigene Geschichte erzählen. Hier muss die öffentliche Hand Verantwortung übernehmen und investieren.



Ist das ein Berner Problem?

Nein, das Angebot an Schlössern ist in ganz Europa grösser als die Nachfrage. Schauen sie nach Italien oder Frankreich! Dort gibt es unzählige Schlösser und Burgen, die zwar wunderschön anzusehen sind, die aber niemand haben will. Das kulturelle Erbe zerfällt so leider oft.



Kann ein ambitioniertes Projekt wie dasjenige im Schloss Burgdorf funktionieren?

Das werden wir sehen. Aber ich finde, dass das Konzept gut gelungen ist. Es handelt sich aber auch um Investitionen in der Höhe von 16 Millionen Franken. Auch dort werden sich die Einnahmen in Zukunft wohl in Grenzen halten.



Donato Scognamiglio ist CEO der Firma Iazi, die Immobilien auf ihren Wert schätzt. Zudem ist er selbst in einem historischen Berner Patrizierhaus aufgewachsen und interessiert sich für die Berner Schlosslandschaft.