Von Riegeln aus Zedernholz

Ihr Büro in der Unitobler an der Länggassstrasse in Bern wirkt bescheiden. Es stehen keine Gerätschaften herum. Keine Mikroskope, keine beeindruckenden Laboreinrichtungen oder Computeranlagen mit farbigen Kabeln. Und bis man als Besucher zu ahnen beginnt, was diese jungen Männer herausfinden wollen, was sie antreibt und was sie begeistert, dauert es seine Zeit. Michael Mäder, Stephan Balmer und Simon Plachtzik sind Sprachforscher. Zusammen mit Nicolai Rawyler, der an diesem Tag nicht anwesend ist, versuchen sie, die elamische Strichschrift zu entziffern.

Doch warum ausgerechnet diese Schrift? Sie gilt als eines der ältesten unentzifferten Schriftsysteme (siehe Box). Die Sprachforscher räumen ein, damit nicht gerade auf ausgetretenen Pfaden zu wandeln. Schon die Erforschung der alten Keilschriften sei ein Randgebiet. Und mit Elamisch befänden sie sich noch weiter am Rand, am Rand der Erkenntnis gewissermassen. Aber dies sei besonders faszinierend, finden sie. «Wir untersuchen die ältesten greifbaren Sätze.» Da beginne die geschriebene Geschichte der Menschheit, sagt Balmer.

Anders als im Computergame

Letztlich gehe es um die Rekonstruktion der alten Welt, um die Herkunft und die Verwandtschaft von Sprachen, um Völkerbewegungen. «Da wäre es hilfreich, wenn wir die elamische Sprache besser verstehen würden», sagt Mäder. Aber allein schon im Erkenntnisgewinn liege für ihn ein grosser Ansporn. «Wenn wir zu einem Ziel kommen, dann sind wir die Ersten, die es erreichen», sagt er und vergleicht es mit einem Computerspiel. «Wenn du in einem Game einen Gegner besiegst, weisst du, dass es anderen auch schon gelungen ist.»

Die Entzifferungsarbeit der vier Berner scheint genauso unspektakulär zu sein wie ihr Büro. Auf einem Tisch liegen zahlreiche Papierseiten. Auch die Wände sind tapeziert damit. Auf den Blättern sind Bilder zu sehen mit Skulpturen, Gefässen oder Steinen, die alle beschriftet sind. Dazu feinsäuberliche Abschriften. Eines wollen sie betont haben: Zahlreiche Forscher hätten in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Mäder spricht unter anderem von Ausgrabungen und vom archäologischen Kontext. «Ohne diese Leistungen wüssten wir nicht einmal, dass diese Schrift existiert.»

Besonders wichtig ist eine Platte, die offensichtlich zweimal die gleiche Inschrift enthält: einmal in elamischer Strichschrift, einmal in altbabylonischer Keilschrift. Es handelt sich um eine sogenannte Bilingue. «Wenn wir sie nicht hätten, würden wir noch immer im Dunkeln tappen», sagt Plachtzik. Im Text mit der verstandenen Keilschrift wird der Schutzgott Insusinak erwähnt; die Zeichenfolge Susinak kommt zweimal vor. Der elamische Text enthält ebenfalls zweimal eine identische Zeichenfolge, die somit für «Susinak» stehen muss. Die Übersetzung des Textes lautet demnach etwa so: «Dem Gott Insusinak, seinem Herrn, hat Puzuri-susinak, Landvogt von Susen, Regent des Landes Elam, Sohn des Simbi-ishuk, einen Riegel aus Bronze und Zedernholz gestiftet.»

«Er würde uns wohl auslachen»

In minutiöser Kombinationsarbeit ist es in der Folge gelungen, elamischen Zeichen Lautwerte zuzuordnen. Und indem die Forscher die Position der Zeichen innerhalb von Wörtern untersuchten und auch ihre Häufigkeit in den Texten, konnten sie weitere Schlüsse ziehen und zum Beispiel Endsilben identifizieren. So können sie jetzt bei bestimmten Wörtern sagen, dass es sich um Verben handeln muss – aber unter Umständen ohne zu wissen, was sie bedeuten. Waren bisher erst für acht der insgesamt 99 elamischen Schriftzeichen Lautwerte bekannt, konnte diese Zahl mittlerweile auf zwölf erhöht werden.

Für die Rätsel, die sie zu entschlüsseln versuchen, gäbe es eine simple, aber eben unmögliche Lösung: Wenn ein Mensch, der vor 4200 Jahren in Elam im heutigen Iran lebte, sich zu ihnen an den Tisch setzen könnte. «Er würde uns wahrscheinlich auslachen, wenn er sähe, wie wir hier über diesen Texten brüten», sagt Mäder. «Und er würde wohl den Kopf schütteln ob der modernen Mittel, mit denen wir versuchen, uns dieses verlorene Wissen wieder anzueignen.» Wissen, das für diesen Menschen eine Selbstverständlichkeit war.

Respekt vor den damals Lebenden

Nicolai Rawyler sagt – später am Telefon –, wenn es gelinge, ausgestorbene Sprachen zu entschlüsseln, könne man doch einiges erfahren über die Menschen, die in längst vergangenen Zeiten lebten: an welche Gottheiten sie glaubten oder welche Nutztiere sie besassen. Etwas von ihnen Geschaffenes in den Händen zu halten – «das fasziniert mich».

Mäder wiederum kommt ins Schwärmen, wenn er über die Menschen von damals spricht. Als die Schrift erfunden wurde, «war das eine grosse Revolution». Plötzlich sei es möglich gewesen, Informationen für die Zukunft festzuhalten. «Eine Aussage war auch Jahre später noch vorhanden.» Er empfinde hohen Respekt vor der Denkarbeit, welche die Menschen vor Tausenden von Jahren geleistet haben, sagt er, überhaupt vor der unglaublichen Leistung, zu der das menschliche Gehirn fähig sei.

Damals sei die Basis gelegt worden für unsere Zivilisation. «Ohne die Abbildung gesprochener Sprache könnten wir das Googeln vergessen», sagt er und sinniert weiter. Er staune darüber, wie es dank all der technischen Errungenschaften für sie heute möglich sei, weltweit mit anderen Forschern in Verbindung zu stehen. Mit «Freaks», die alle das gleiche, aber letztlich nie vollständig erreichbare Ziel verfolgten: zu verstehen, wie die Menschen früher gelebt, geglaubt und gedacht haben. «Und das – hier schliesst sich der Kreis – über das Medium Schrift.» (Der Bund)