Vom Wasser

S isch cheibe schön, em Räge zue z luege. S isch cheibe schön, we me drby säuber im Trochne sitzt. Geschter Abe han i am Fänschter eifach zuegluegt, wies vom Himmu het gschüttet, wie ds vile Wasser y Böim u Blueme isch ine chuttet, Blüete u Bletter het mit sech grisse, links u rächts am Strasserand e Bach het biuded, nitsi gschtrömt isch und aues het drvo gschwemmt. U scho gly ischs fascht e Fluss gsi. Me dänkt e Bitz a d Sintfluet, Noah u syni Arche. A ds Lied vom Mani Matter:

lang ischs här da het mal eine

öppis afa boue

öppis win e grosse chaschte

d lüt wos sy cho gschoue

S chunnt mr aber o geng dr unheimlech Song vom Tom Waits «What’s He Building» d Sinn, wo sech öpper fragt, was e Nachbar da Komischs bout:

What’s he building in there?

What the hell is he building in there?

Now what’s that sound from under

the door?

He’s pounding nails into a

Hardwood floor

Aber Wasser allei isch ja scho Musig. Me merkts, we me eifach em Räge zueluegt. Oder äbe zuelost. Das isch ds Schöne, s isch geng es Luege, aber on es Lose. Ds fyne Pfüderle am ne Seeufer, dr Rägen i de Böim, ds Tose vom ne Wasserfau, ds Plätschere vom ne Brunne im Dorf. Viu Choufhüser nütze dr Sound vo Wasser u beschallen iri Rüüm drmit, chürzlech han i son es Plätscherle im Coop ghört, s söu äuä beruehigend sy u zum Choufe animiere. Was wär, we me dr Sound vom ne tosende Schtrom oder von ere Fluetwälle würd yschpile? Da wäre d Läde äuä schnäu läär.

Ja, ds Wasser het, wie d Religion, e grossi Chraft uf Möntsche. Scho nume die vile Schprichwörter: Andere kochen auch nur mit Wasser, Wasser auf seine Mühlen, Wasser bis zum Hals stehen haben, gesund wie ein Fisch im Wasser, sich über Wasser halten, ins kalte Wasser geworfen werden, stille Wasser sind tief – und so wyter.

Wasser isch Tod u Verderbe – u glychzytig ds Läbe pur. Ds Buech «Die Menschen im Meer» vom Jörg Müller u Jörg Steiner, 1981, het mi aus Chind sehr beydruckt. Die einte Möntsche im Buech giere nach Gold, mache drwägen aues kaputt u versinke am Änd fascht im Meer. Hütt würde d Outore ds Gold vilecht mit em Wirtschafte vo Wasser ersetze. Wöu hütt geits um ds Wasser. Um d Quelle. Um die Suberkeit vo Wasser. Um e Zuegang. Und um d Privatisierig. D Privatisierig vo Wasser isch uf en Art apokalyptisch wie d Sintfluet. Me redt geng no z weni drvo. Isch Wasser es Möntscherächt oder söus e marktwirtschaftleche Wärt ha?

D Antwort isch: Da u dert wird wäutwyt d Wasserversorgig privatisiert, wärde Wassernutzigsrächt ufkouft vo grosse Firme. Wasser privatisiere het nume eis Ziel: Gäud mache. Dr Coca-Cola-Konzärn het d Konzession vor Vals-Wasserquelle für die nächschte 60 Jahr. Nestlé Waters het Henniez kouft. U Nestlé ghöre ou Cristalp, Vittel, San Pellegrino, Perrier, nume so aus wenigi Bischpiu. Ds einzige europäische Land, wo bis itz ds Rächt uf Trinkwasser ir Verfassig het, syg schyns Slowenie. Dert darf Trinkwasser weder als War ghandelt no kommerziell privatisiert wärde. Wenn zieht d Schwyz äntlech nache?

Wos dr Noah de übrigens gschafft het mit syren Arche, het JHWH (Gott Israel, unvokalisiert) verschproche, dass es nie meh wärd e Sintfluet gä. Als Zeiche dadrfür het er e Rägeboge i d Wulche gsetzt. Het aber dummerwys nid a Nestlé & Co dänkt. (Der Bund)