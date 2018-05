Vom SBB-Verwaltungsgebäude zum fächerübergreifenden Lernhaus

Die Universität Bern hat ein neues, polyvalentes Institutsgebäude. An der Mittelstrasse 43 in der Länggasse sind Institute und Zentren aus so unterschiedlichen Fachbereichen wie Archäologie, Theater- und Musikwissenschaft und Sozialmedizin unter einem Dach vereint.

Der fünfgeschossige Sandsteinbau aus dem Jahr 1903 diente lange Zeit der SBB als Verwaltungsgebäude. Als die Bahn ihre Zentrale ins Wankdorf verlegte, verkaufte sie das Gebäude an der Mittelstrasse dem Kanton. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Haus saniert und für die Nutzung der Universität umgebaut.

Freihandbibliothek in Anbau im Innenhof

Entstanden sei ein polyvalentes Institutsgebäude mit 650 Arbeitsplätzen, Seminarräumen und einer Cafeteria, hiess es am Montag an der Einweihung. In einem Anbau im Innenhof wurde die neue Freihandbibliothek untergebracht. Auf drei Stockwerken finden sich nun Bücher aus verschiedenen Institutsbibliotheken.

Gekostet hat die Sanierung mit Umbau rund 42 Millionen Franken. Das vom Kanton vorgegebene Kostendach wurde damit eingehalten.

Mehrere Fachbereiche unter einem Dach

Dass ganz unterschiedliche Fachbereiche unter einem Dach vereint wurde, ist laut Rektor Christian Leumann erfreulich: Der fächerübergreifende und interdisziplinäre Austausch sei Teil der Uni-Strategie.

Die bernische Baudirektorin Barbara Egger sagte, das Kaufangebot der SBB an den Kanton vor zehn Jahren sei ein Glücksfall gewesen. Schliesslich habe sich der Kanton in der «Strategie 3012» verpflichtet, der Uni Bern im Länggassquartier ideale Raumbedingungen für die Studierenden und Dozierenden zu schaffen. (db/SDA)