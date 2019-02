Vize mit vielen Aufgaben

Jürg Biancone, Vizestadtschreiber von Bern von 1981 bis 2000, ist am 3. Februar nach kurzer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben. «Jürg Biancone war Organisator, Ansprechperson, Fachmann für Logistik, Troubleshooter, Vertrauensmann, Laufbursche für alles Mögliche», schreibt Alt-Stadtarchivar Emil Erne im offiziellen Nachruf der Stadt Bern. So war er unter anderem in den bewegten 1980er-Jahren die inoffizielle Ansprechperson für die Reitschule und das Hüttendorf Zaffaraya. «Man sah ihn mehr unterwegs als tagelang hinter dem Bürotisch.»

Zuständig war er etwa für die offizielle Bundesfeier oder die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. «An Wahltagen war er der Erste, der das Ergebnis kannte, und fünfmal musste er einem amtierenden Gemeinderatsmitglied die brutale Botschaft von der Abwahl überbringen», schreibt Erne. Biancone diente unter drei Stadtpräsidenten, 19 Gemeinderäten.