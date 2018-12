Vegane Burger im alten Kino Royal

Das seit zwei Jahren leerstehende Kino Royal hat eine gastronomische Zukunft: Im März 2019 zieht dort eine Fast-Food-Kette ein, wie die «Handelszeitung» berichtet. Es handelt sich um den ersten Schweizer Ableger des Österreichischen Unternehmens Swing Kitchen. Die Kette, die 2015 gegründet wurde und neben Österreich auch in Deutschland vertreten ist, bietet ausschliesslich vegane Gerichte an.

Der Betrieb in Bern wird von einem Schweizer Franchisenehmer geführt und dient laut «Handelszeitung» als Testfall für die weitere Expansion von Swing Kitchen in der Schweiz. Laufe das Restaurant in Bern, seien weitere Filialen in Zürich, Basel, Luzern oder Genf geplant.

Das Kino Royal war 57 Jahre lang eine Destination für Berner Filmliebhaber, bevor es 2016 von der Betreiberin Kitag geschlossen wurde. Der Saal mit 301 Plätzen blieb seither ungenutzt. (mck)