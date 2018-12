Transa zieht in die Berner Markthalle ein

Die ehemalige Markthalle wird definitiv nicht in eine Markthalle zurückgebaut: Die Elektronik-Kette Media Markt hat einen Nachmieter für die Markthalle Bern gefunden: Der Outdoor-Ausrüster Transa Backpacking AG wird die Räumlichkeiten künftig nutzen.

Das gab Media Markt am Mittwoch bekannt. Der Fachmarkt werde am 2. Februar 2019 geschlossen. Ende März werde die Markthalle an Transa übergeben.

Dass Media Markt den Standort in der Nähe des Berner Bahnhofs aufgibt, ist schon seit zwei gut zwei Jahren bekannt. Zunächst gab es Pläne, die Räumlichkeiten an bester Lage der Migros Aare zu überlassen. Der Grossverteiler wollte das Gebäude mit vielen Gastroangeboten wieder aufleben lassen.

Doch im Frühling 2018 gab die Migros die Pläne auf. Als Grund nannte sie unüberbrückbare Differenzen bei der Übernahme des Mietvertrags von Media Markt.

Die neue Transa-Filiale soll voraussichtlich im Herbst 2019 eröffnen.

Die Markthalle hat eine bewegte Geschichte. Vor rund 20 Jahren hat Hans Merki der Berner Bevölkerung seine Vision von einer Berner Markthalle unterbreitet. Es war eine Idee, die zu keinem Zeitpunkt unter einem guten Stern stand. Trotz grosser Beliebtheit schloss die Markthalle im Mai 2013. Ein Rückblick:

