Tramstreit – die zweite Runde

Fragen und Antworten zum Tram Bern–Ostermundigen

Das Projekt ist eine kleinere Neuauflage des 2014 gescheiterten «Tram Region Bern».



Warum stimmt die Stadt Bern erneut ab?

Am 26. November wird das Stadtberner Volk bereits zum zweiten Mal über eine neue Tramlinie von Bern nach Ostermundigen abstimmen. Bereits 2014 hatten die Berner mit 61 Prozent Ja-Stimmen für ein Tram von Ostermundigen via Bern nach Köniz votiert. Das Projekt scheiterte damals am Nein in Ostermundigen und Köniz. Weil das Volk in Ostermundigen 2016 im zweiten Anlauf für ein Tram nach Bern votierte, kommt nun eine neue Vorlage. Sie umfasst, grob gesagt, die Hälfte von «Tram Region Bern» – ohne Ast nach Köniz.



Was ist anders?

Die Neubaustrecke für die Tramlinie und auch die Gesamtkosten entsprechen denn auch etwa der Hälfte des 2014 gescheiterten Projekts. Die grösste Veränderung ist in Ostermundigen der Verzicht auf die Erschliessung der Rüti mit dem Tram. In der Stadt Bern hat sich dagegen, abgesehen davon, dass der Abzweiger vom Eigerplatz nach Köniz wegfällt, wenig verändert.



Wo soll das neue Ostermundigen-Tram durchfahren?

Die Endstation Ostermundigen wird am Fuss des Rütihügels liegen – wo genau, wird noch abgeklärt. Die Neubaustrecke führt via Bahnhof Ostermundigen zur Gemeindegrenze bei der Waldegg. Auf Stadtberner Boden führt sie durch das Galgenfeld via Rosengarten zum Viktoriaplatz. Dort wird das Tram in die bestehenden Tramlinien einbiegen und via Kornhausbrücke und Altstadt zum Berner Hauptbahnhof fahren (siehe Karte). Noch offen ist, mit welcher Linie das neue Tram ab Bahnhof verknüpft wird. Wahrscheinlich mit dem Weissenbühltram (Linie 3).



Warum ein Tram statt des Busses nach Ostermundigen?

Die heutige Buslinie 10 ist zu den Stosszeiten überlastet – und es ist eine massive Zunahme der Passagiere zu erwarten. Trams haben mehr Kapazität als Busse. Sie können laut der Abstimmungsbotschaft die Nachfrage bis 2035 abdecken. Und haben darüber hinaus eine Kapazitätsreserve von 40 Prozent, falls man den Takt in Stosszeiten von 6 auf 5 Minuten senkt.



Was geschieht mit den Alleebäumen?

An der Viktoriastrasse müssen zwei Drittel der Bäume für die Bauarbeiten gefällt werden, an der Ostermundigenstrasse im ersten Abschnitt jene auf der nördlichen Strassenseite. Von der Haltestelle Schosshaldenfriedhof bis zur Haltestelle Waldeck müssen die Bäume beidseits weichen. Nach den Bauarbeiten werden die Bäume ersetzt. Insgesamt werden deutlich mehr neue Bäume gepflanzt als alte gefällt.



Was kostet das Ostermundigen-Tram?

Den grössten Teil der Gesamtkosten von 244 Millionen Franken tragen der Kanton und der Bund. Der Rest verteilt sich auf Netzbetreiber wie EWB und Swisscom sowie die zwei beteiligten Gemeinden. Die Kosten der Stadt Bern betragen insgesamt 24,9 Millionen. Rund 10 Millionen davon müsste die Stadt auch ohne Tramprojekt ausgeben, etwa für die Sanierung von Abwasserleitungen und Strassen. (st)