Tierpark-Spielplatz als Startschuss für Neuanfang

Auf dem Spielplatz Dählhölzli wurden am frühen Montagnachmittag Schläge verteilt. Darin involviert waren die Gemeinderäte Reto Nause (CVP) und Ursula Wyss (SP) sowie zwei mit Süssigkeiten gefüllte Piñatas.

Das etwas merkwürdige Schauspiel diente als Eröffnungsakt für den sanierten Spielplatz neben dem Berner Tierpark. Dessen Instandsetzung liess sich die Stadt einiges kosten. Endgültige Zahlen liegen zwar noch nicht vor, doch laut Christoph Schärer, Leiter von Stadtgrün Bern, ist der Kredit von 700'000 Franken nur geringfügig unterschritten worden.

Kein aktuell offener Spielplatz in der Stadt Bern hat mehr gekostet als der im Dählhölzli. Er wird jedoch nächsten Monat von jenem im Tscharnergut abgelöst, dessen Erneuerungskosten 1,1 Millionen Franken betragen.

Mehr Platz auf Kosten der Ponys

Es ist eine Landschaft aus Wasser und Sand. Ein im Sand eingesunkener Traktor liegt neben Holzstämmen, die zu einem abenteuerlich konstruierten Klettergerüst gestapelt wurden. Ein Holzbrunnen geht in einen Bach über, der über die Spielfläche mäandriert. «Ein solcher Spielplatz wäre vor 20 Jahren nicht gebaut worden», sagt Schärer. In den vergangenen Jahrzehnten habe sich im Spielplatzbau einiges getan.

Spielgeräte müssen heute bestimmte Anforderungen erfüllen. «Es muss sich auf verschiedene Arten mit ihnen spielen lassen. Kreativität und Motorik sollen gefördert werden.» Die «Kunden», also die Kinder, wurden bei der Planung dieser pädagogisch wertvollen Spielgeräte nicht aussen vor gelassen. «Sie konnten zu Beginn anbringen, was ihnen wichtig ist.» So wurden beispielsweise Sandkästen oder Schaukeln genannt.

Der neue Spielplatz ist einiges grösser als sein Vorgänger. Die Fläche wurde mehr als verdoppelt. Früher mass sie 740, heute 1800 Quadratmeter. Der dazugewonnene Platz wurde beim Ponygehege und bei der Fläche vor dem Souvenirshop abgezwackt. Dort herrscht trotz offizieller Eröffnung immer noch Baustellenbetrieb. Zusätzliche Spielgeräte werde es hier nicht geben, sagt Schärer. «Es entstehen Aufenthalts- und Sitzgelegenheiten.»

Will heissen, dass viele Eltern bei der Eröffnung ihre Kinder im Stehen beim Spielen beobachten mussten. Schlechte Worte über die Spiellandschaft gibt es bei ihnen dennoch keine abzuholen. Im Gegenteil: «Er ist sehr hübsch geworden», sagt Ulrike Bühler, die mit der dreijährigen Johanna hier ist. «Gerade das Wasser ist ein wichtiges Element für Kinder.» Johanna unterstützt die Einschätzung mit schüchternem Nicken.

Reto Nause hat inzwischen aufgehört, auf seine Piñata einzuschlagen, und ist beim Bratwurstgrill anzutreffen. Er sieht die Investition in den Dählhölzli-Spielplatz als sinnvoll ausgegebenes Geld. «Er ist eine Perle für das Quartier.» Den Spielplatz sieht der Präsident der Tierparkkommission jedoch erst als Anfang einer weitgehenden Veränderung des Perimeters. Er spricht von einer «Vision», die «schon bald» in die Realität umgesetzt werden soll.

Wenn das neue Gehege für die Steinböcke fertig ist, soll das Restaurant Dählhölzli erneuert werden. Auch am Konzept des Kinderzoos wird geschraubt. «Er soll einen Bauernhof simulieren. Kinder sollen lernen, dass Milch aus der Kuh und nicht aus dem Tetrapak kommt.»

Lift ins Vivarium

Das ambitionierteste Projekt ist jedoch ein anderes: ein Lift, der vom Wendeplatz beim Restaurant direkt in das Vivarium des Zoos führt. «Der zu erklimmende Hang ist für Menschen mit Behinderung oder mit Kinderwagen eine Qual», sagt Nause. Der Lift sei mehr als bloss eine Idee. «Die Machbarkeits-Studie läuft bereits.» Nause wünscht sich, dass bis in drei Jahren die ersten Gäste mit dem Lift fahren können. (Der Bund)