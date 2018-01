Tierpark am Wochenende zu

Das Dählhölzli-Areal rund um den Berner Tierpark bleibt bis Dienstag geschlossen. Dies teilt der Tierpark Dählhölzli mit. Grund ist immer noch der Wintersturm Burglind vom letzten Mittwoch. Nach wie vor sei die Lage im Wald wegen sturzgefährdeter Bäume «unstabil», heisst es in der Medienitteilung. Die Aufräumarbeiten seien im vollen Gang. Insbesondere müssten die Zaunanlagen bei den Wölfen, den Bären und den Wisenten repariert werden. Bäume zerstörten unter anderem das Wolfsgehege. Danach wurde ein Wolf vermisst. Er wurde jedoch am Donnerstag im Gehege entdeckt. Insgesamt habe das Dählhölzli bisher 50 Bäume verloren, heisst es in der Mitteilung des Tierparks weiter. (mob)