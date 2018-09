Studierende im Glashaus

Er wirkt wie eine Mischung aus Zoo und Gefängnis: Seit Donnerstagabend ziert ein gläserner Würfel die Grosse Schanze in Bern. Zwei Studentinnen und vier Studenten haben sich darin häuslich eingerichtet. Vier Tage werden sie darin leben und forschen. Organisiert wird der Wettbewerb bereits das zweite Mal vom studentischen Verein «ETH Entrepreneur Club», einer Non-Profit-Organisation der ETH Zürich. Der Verein möchte jungen Teams eine Alternative zum klassischen Arbeitseinstieg bieten. In verschiedenen Städten sollen die Teilnehmer an öffentlichen Plätzen mit der Bevölkerung - und potentiellen Kunden - in Kontakt treten. Das Verlassen des Würfels ist dabei nicht nur erlaubt, sondern sogar explizit nötig und erwünscht.

Unter Druck

Insgesamt gibt es vier solcher Würfel in der Schweiz, in denen sich zur gleichen Zeit Studentinnen und Studenten vier Tage lang mit einer konkreten Problemstellung befassen sollen. Zwei Glaswürfel stehen in Zürich, ein weiterer in Grans-Montana. Das letzte Team forscht am Massachusetts Institute of Technology in Boston. In Bern wird der sogenannte Challenge von der BKW finanziert. Der Berner Energiekonzern stellte den Teilnehmern die Frage, «wie wir zukünftig effiziente Energiedienstleistungen im Hinblick auf die Dezentralisierung konsumieren» - oder vereinfacht: Wie nutzen wir in Zukunft Energie? Nur vier Tage haben die Studierenden Zeit, um ein innovatives Startup aufzubauen und ein Geschäftsmodell zu visualisieren. Danach müssen sie ihren finalen Prototyp an der ETH präsentieren. Dort werden auch potentielle Sponsoren anwesend sein.

Ein neues Abenteuer

Um ihr Ziel zu erreichen, haben die Studierenden einen genau vorgegebenen Tagesablauf einzuhalten. Dass sie dabei in einem Glaskasten sitzen, wo ihnen jeder rund um die Uhr zuschauen kann, finden sie gar nicht so störend. «Es ist komisch, aber manchmal vergisst du einfach, dass alle dich sehen», sagt Studentin Melanie. Sie kommt aus Paris und studiert Datenanalytik. Überhaupt kommen die sechs Studierenden aus den verschiedensten Gebieten: Alexandre, der ebenfalls aus Frankreich kommt, studiert Physik, der Basler Dimitri studiert Robotik und Piyush aus Holland macht sein Studium in Chemieingenieurwesen. Die beiden Zürcher Studierenden Armin und Fiona bringen mit Betriebswirtschaft und Ernährungswissenschaften ganz andere Blickwinkel mit ins Team. Getroffen hat sich die Gruppe vor sechs Tagen das erste Mal in Grans-Montana - heute sitzen sie vierundzwanzig Stunden aufeinander. Für alle ist es eine ganz neue Erfahrung und ein neues Abenteuer: «Wann sonst kann ich in einem Glaswürfel leben?», sagt Melanie. Sie alle hoffen, mit dem Wettbewerb ein Produkt zu entwickeln, worauf sie stolz sein können. (DerBund.ch/Newsnet)