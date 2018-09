Stadtberner sprechen Millionen für Software in der Sozialhilfe

Mit einer Ja-Mehrheit von 68,9 Prozent stellten sich die Stimmenden hinter die neue Software namens Citysofnet, wie die Stadt Bern bekanntgab. Damit sind der Investitionskredit von 14,9 Millionen Franken und der Verpflichtungskredit von 4 Millionen Franken unter Dach.

21'209 Stimmende hiessen die Vorlage gut, 9587 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung betrug 31,1 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

Die Nein-Parole beschlossen hatten die SVP und die Grünalternativen. Sie verwiesen auf einen Medienbericht, wonach die bisherige Betreiberfirma des Systems eine Standardlösung für bloss sechs Millionen Franken angeboten habe. Die Befürworter entgegneten, dabei handle es sich nicht um eine valable Alternative zur neuen Software.

«Mehr Datensicherheit»

Bern, Zürich und Basel waren übereingekommen, die neue Fallführungssoftware gemeinsam zu entwickeln und einführen. Mit Citysoftnet werde auch der Datenschutz und die Datensicherheit bei den sozialen Diensten bedeutend verbessert, versicherte die Berner Stadtregierung.

Zum Einsatz kommt die Software beim Sozialamt, dem Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz sowie beim Kompetenzzenztrum Inetgration. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2022 geplant.

Sozialdirektorin Franziska Teuscher (Grüne) freute sich über das klare Abstimmungsergebnis. Nach mehrjähriger Vorbereitung sei nun der entscheidende Schritt in diesem Städteprojekt gemacht, hielt sie in einem Communiqué fest. In der Stadt Zürich und im Kanton Basel-Stadt gibt es keine Abstimmung, dort haben die Exekutiven das letzte Wort.

Ab 2022

Bis Ende 2018 sollen die Verträge unterzeichnet und die Programmierungsarbeiten gestartet werden. Im Idealfall wird die Software Anfang 2022 in Bern, Mitte 2022 in Zürich und Anfang 2023 in Basel in Betrieb genommen. (mck/sda)