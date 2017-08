Stadt zahlt Miete für ungenutzte Schulräume

Die Einsprachen gegen den Um- und Neubau der Schule Kirchenfeld kommen die Stadtberner Steuerzahler teuer zu stehen: Im Hinblick auf einen Baubeginn diesen Sommer hat die Stadt bereits letzten November Räume im Calvinhaus an der Marienstrasse gemietet, um diese rechtzeitig umbauen zu können.

Die bisher bezahlten Mietkosten betragen 160'000 Franken, hält Immobilien Stadt Bern (ISB) auf Anfrage fest. Dieser Betrag steigt monatlich um 16'000 Franken an, weil der fix abgeschlossene Mietvertrag mit der reformierten Gesamtkirchgemeinde bis Sommer 2019 dauert.

Die Stadt will nun aus dem Vertrag aussteigen und steht nach Angaben von ISB in Verhandlungen mit der Kirche. Kirchmeier Bruno Banholzer bestätigt, dass deswegen bald ein Treffen stattfinden wird. «Für uns ist ein Vertrag mit einem zuverlässigen Mieter wie die Stadt Bern aber von Interesse», sagt Banholzer.

Wegen der Einsprachen kann die Schule Kirchenfeld nun aber erst ab Mitte 2018 während zweier Jahre umgebaut werden. Während der Bauarbeiten waren nebst dem Calvinhaus auch Räume in der Matte-Schule als Provisorium vorgesehen. Laut Schulamtsleiterin Irene Hänsenberger war das Provisorium im Calvinhaus bei Schule und Eltern umstritten.

Schliesslich hat die Stadt auf die ursprünglich vorgesehenen Provisorien zugunsten einer Unterbringung in der Schule Enge verzichtet. Diese Lösung bringe einen «grossen pädagogischen Mehrwert», sagte Hänsenberger, da alle Schüler an einem Ort untergebracht werden könnten.

Die Schule Enge steht aber bloss für zwei Jahre zur Verfügung. Danach muss sie gemäss ISB wieder für die Kinder aus dem Rossfeld zur Verfügung stehen. Falls die Einsprachen gegen den Umbau der Schule Kirchenfeld weitergezogen werden, müsste die Stadt also ein weiteres Provisorium suchen.

Picknick statt Tagesschul-Zwang

Weitgehend unklar sind zurzeit auch die praktischen Fragen des Provisoriums in der Schule Enge. Nach Angaben des Schulamts soll der Transport mit Bussen von Bernmobil stattfinden. Die Stunden würden «speziell koordiniert», um die Zahl der Fahrten zu minimieren. Kinder, die auch am Nachmittag Unterricht haben, müssen den Mittag demnach in der Enge verbringen.

«Das kommt einem ‹Quasi-Zwang› zur Tagesschule» gleich, schreibt CVP-Stadtrat Michael Daphinoff in einer Anfrage an den Gemeinderat. Er fragt nach der entsprechenden Rechtsgrundlage und den Kosten für die Eltern. «Es können keine Eltern gezwungen werden, das Angebot zu nutzen», hält Schulamtsleiterin Hänsenberger fest. Es müssten «Lösungen gesucht werden», dass die Schulkinder ausserhalb der Tagesschule «ihr Essen von zu Hause mitnehmen und vor Ort essen können», schreibt Hänsenberger. (Der Bund)