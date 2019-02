Stadt Bern prüft Verzicht auf Schutzmauer im Altenberg

Im Streit um die geplante Hochwasserschutzmauer im Altenberg gibt es Anzeichen der Entspannung. An einem Treffen mit einer Gruppe von Einsprechern haben Stadtingenieur Reto Zurbuchen und Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) erklärt, das Projekt noch einmal überarbeiten zu wollen. Im kommenden Juni will die Tiefbaudirektion den Anwohnerinnen und Anwohnern rund um die Petitionsgruppe «Save our Aare» ein abgeändertes Projekt vorlegen. «Wir fühlen uns von der Stadt nun ernst genommen», sagt Angela Mattli von der Gruppe. Die Petition gegen den Bau der meterhohen Mauer entlang der Aare wurde von über 6000 Personen unterzeichnet und letzten September an Gemeinderätin Ursula Wyss übergeben.

Neuauflage erforderlich

Die Überarbeitung des Projekts habe eine Neuauflage der abgeänderten Teile zur Folge, sagt Statthalter Christoph Lerch. Dagegen kann erneut Einsprache erhoben werden. Lerch rechnet aber trotzdem nicht mit einer grösseren Verzögerung des Vorhabens, da das überarbeitete Projekt ja den Segen der Anwohnerinnen und Anwohner erhalten soll.

Diesen Segen wird das Projekt aber wohl nur dann erhalten, wenn die Stadt auf die umstrittene Mauer verzichtet. Einen Mittelweg wie in der Matte, wo die Mauer halb so hoch ist und bei Bedarf mit mobilen Dammbalken auf der Krone ergänzt werden kann, schliesst Angela Mattli gegenwärtig aus. «Da unser Hauptproblem beim Grundwasser liegt, brauchen wir auch keine überdimensionierte Schutzmauer.» Bei Bedarf sei der bisher praktizierte Objektschutz mit Beaver-Schläuchen und Sandsäcken ausreichend. Mattli lässt zudem keinen Zweifel daran, dass die Einsprechenden auch von einem Verzicht auf die geplante Absenkung des Uferweges ausgehen, zumal es dabei gar nicht um Hochwasserschutz gehe.

Einzig bei den ebenfalls geforderten Massnahmen gegen den Grundwasseraufstoss in diversen Liegenschaften ist sie weniger optimistisch. Letzten Herbst hatte ein Hauseigentümer gegenüber dem «Bund» erklärt, dass sein Keller – Stunden bevor die Aare über die Ufer trete – bereits von Grundwasser geflutet werde. «Ich hoffe, dass für dieses Problem gemeinsam mit der Stadt eine Lösung gefunden werden kann», sagt Mattli.

Bund und Kanton reden mit

Bei der Stadt wird erstmals auch ein Verzicht auf die Mauer nicht ausgeschlossen. Laut Stadtingenieur Reto Zurbuchen ist die Überprüfung des Projektes ergebnisoffen. Die Bandbreite der untersuchten Varianten reiche vom bisherigen Projekt «bis zum gänzlichen Verzicht von Hochwasserschutzmassnahmen im Altenbergquartier». Die Untersuchung der Varianten erfolge in Absprache mit den Blaulichtorganisationen und vor allem in Absprache mit Bund und Kanton.

«Die Stadt kann nicht in Eigenregie Projektänderungen vornehmen», sagt Zurbuchen. Bund und Kanton machten klare Vorgaben etwa in Bezug auf Denkmalschutz, Ökologie und Zugangsmöglichkeiten zum Fluss. Halte die Stadt diese Vorgaben nicht ein, gebe es keine Subventionen. Bund und Kanton tragen etwa zwei Drittel der Gesamtkosten in der Höhe von 132,5 Millionen Franken. Ohne deren finanzielle Unterstützung kann die Stadt das Projekt nicht stemmen. «Dieser Umstand ist bei der Prüfung der Varianten entscheidend», sagt Zurbuchen.

Uferweg ist politische Frage

Die Absenkung des Uferwegs wiederum ist keine Frage von Vorgaben und Bestimmungen. «Das wird letztlich politisch zu entscheiden sein», sagt Zurbuchen. Die Absenkung habe jedenfalls nichts mit dem Hochwasserschutzprojekt zu tun. Dabei gehe es um einen besseren Sichtschutz für die angrenzenden Liegenschaften und eine Verbreiterung des stark frequentierten Wegs.

Keinen Spielraum sieht Zurbuchen bei den geforderten Massnahmen gegen den Grundwasseraufstoss. Diese seien nicht nur überaus aufwendig, sondern auch juristisch heikel. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts seien aber auch «umfassende Massnahmen» an den Entwässerungsleitungen vorgesehen, sagt Zurbuchen.

Volk hat das letzte Wort

Politisch wird die Stimmbevölkerung das letzte Wort haben. Sie muss über den Wasserbauplan und den fünfzig bis sechzig Millionen Franken hohen städtischen Anteil an den Baukosten entscheiden. Der Wasserschutzplan war in der Mitwirkung noch auf hohe Akzeptanz gestossen. Entsprechend überrascht war der Gemeinderat vom heftigen Widerstand im Altenbergquartier.

