Stadt Bern kann auf Einkaufstour gehen

Der städtische Wohnbaufonds soll massiv aufgestockt werden. Das hat am Donnerstagabend der Berner Stadtrat entschieden. Das Parlament erklärte eine interfraktionelle Motion von SP/Juso, GB/JA sowie GFL/EVP als erheblich, welche dem städtischen Wohnbaufonds die Kompetenz verleihen will, in den nächsten vier Jahren insgesamt 60 Millionen Franken für den Kauf von Liegenschaften auszugeben.

Insbesondere Wohnungen für Menschen mit schmalem Budget sollen so vermehrt ins Portfolio der Stadt wandern. Priorität habe die Schaffung von günstigem Wohnraum, sagte Motionär Johannes Wartenweiler (SP) – sogenannter günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien. Ein Teil des Geldes darf auch dafür verwendet werden, wenn es um den Kauf von Häusern geht, welche etwa eine positive Quartierentwicklung zulassen. In solchen Fällen würde die Stadt die Wohnungen zu üblichen Marktpreisen vermieten.

Manche Verkäufer mögen die Öffentlichkeit nicht

Nach der jetzigen Regelung muss der Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik bei jedem Immobilienkauf – je nach Preis – den Gemeinde- oder den Stadtrat um Bewilligung fragen, bei sehr grossen Beträgen sogar das Stimmvolk. Doch weil das nicht von einem Tag auf den anderen möglich ist, kommt es vor, dass Verkaufswillige ihre Immobilie anderweitig verkaufen – bevor der Entscheid der politischen Behörde vorliegt. Auch schätzten es nicht alle Verkäufer, dass über ihre Liegenschaften öffentlich debattiert werde, sagte der zuständige SP-Gemeinderat Michael Aebersold vor dem Rat.

Die Betriebskommission des Fonds könnte dagegen innerhalb weniger Wochen einen Kredit bewilligen. «Der Gemeinderat will in Zukunft seine Kaufbemühungen für Liegenschaften weiter verstärken», heisst es in seiner Antwort. Diese Absicht werde künftig einfacher umzusetzen sein. Zudem muss der Gemeinderat mehr Wohnungen finden. Denn der Stadtrat beauftragte ihn bereits damit, den Anteil von Wohnungsverträgen für Menschen mit nachweislich wenig Geld von 500 auf 1000 zu verdoppeln. «Doch dazu brauchen wir Handlungsspielraum», sagte Aebersold.

Mit dem Kredit könne die Stadt ihre «Zuschauerrolle» auf dem Liegenschaftsmarkt ablegen und auf dem Markt mitbieten, sagte Lukas Gutzwiller (GFL). Zudem sei der Kredit befristet auf sechs Jahre, danach könne man Bilanz ziehen.

Wird die Stadt zum «Immobilienhai»

Doch auf der bürgerlichen Seite wurden Bedenken geäussert zum «Globalkredit»: von «Planwirtschaft» sprach Stadtrat Alexander Feuz (SVP). Sein Kollege Michael Daphinoff (CVP) befürchtete, es bestehe die Gefahr von grossen Fehlinvestitionen, bei denen dann der Steuerzahler das Risiko trage. Bernhard Eicher (FDP) dagegen gab zu bedenken, dass der jetzige Zeitpunkt nicht geeignet sei, um selbst «als Immobilienhai» aufzutreten und in Immobilien zu investieren.

Nun hat das Volk es in der Hand

«Wir können mit den 60 Millionen keine Dummheiten machen», sagte Gemeinderat Aebersold und wollte damit die Kritiker besänftigen. Doch auch er räumte ein, es dürfte eine Herausforderung werden, so viele Investitionen zu tätigen und überhaupt genügend passende Objekte zu finden.

Im Jahr 2016 hat der Fonds laut Stadtverwaltung bereits Liegenschaften für fast 15 Millionen Franken gekauft, etwa an der Brünnenstrasse 50 oder an der Effingerstrasse 43 (ein Bürogebäude), wo einst Wohnungen eingebaut werden sollen. Nun soll die Einkaufsliste verlängert werden. Doch davor muss der Gemeinderat die entsprechende Vorlage ausarbeiten. Aebersold möchte die Vorlage nach den Sommer­ferien ins Parlament bringen, sagte er. Sodann wäre die nötige Volksabstimmung über den Kredit Anfang 2019 möglich. (Der Bund)