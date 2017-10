Sonntägliches in Gotthelfs Dunstkreis

Bei wunderbarem Wetter sind wir wandernd im Emmental unterwegs. Die Karte des Landgasthofs Ochsen in Lützelflüh, die wir auf dem Handy studieren, verheisst Wild und sonstige Köstlichkeiten, vom Schweinsfilet an Calvados-Sauce (Fr. 32.50) bis zu Filetgulasch Stroganoff (Fr. 35.–). Wir kehren in die Gartenwirtschaft neben dem mächtigen Berner Holzhaus ein und finden noch einen freien Tisch. Zuerst sind wir nicht sicher, ob man unsere Ankunft bemerkt hat. Als die nette, aber nicht überaus herzliche Kellnerin die Karte bringt, stellen wir fest, dass es eine andere ist, eine Art best of: Vom Rehpfeffer (Fr. 29.50) bis zum Entrecôte vom Angus-Rind (Fr. 36.–). Hätten wir die Internetseite genauer studiert, wäre uns der Hinweis aufgefallen: «PS: Bitte beachten Sie, dass wir an Sonntagen jeweils einen Auszug aus unserer Speisekarte anbieten.» Für Wanderer gibt es auch die kleine Karte «us dr chaute Chuchi» oder «us dr warme Chuchi», auf denen Hits wie Wurstsalat garniert (Fr. 16.80) oder Fitnessteller mit Poulebrüstli oder Schweinssteak (Fr. 26.–) figurieren.

Die Sonntagsauswahl ist aber vielseitig genug, dass wir etwas finden. Die beste Begleiterin von allen entscheidet sich für Rehschnitzel «Mirzza» (Mirza) mit Garnitur und Spätzli (Fr. 35.–, klein Fr. 30.–), der Testesser wählt das Angus-Entrecôte vom Grill Café de Paris mit Gemüse und Pommes frites (Fr. 36.–). Beide genehmigen sich vorher einen kleinen gemischten Salat (Fr. 5.50). Der sehr preiswerte Salat bietet einen Querschnitt durch alles Rohe: vom Essiggürkli über Randen, Sellerie, Zucchetti bis zum Nüsslisalat.

Dann erhalten wir den Hauptgang. Die Gemüsegarnitur ist nicht ganz, aber weitgehend identisch. Rosenkohl und Rotkraut hat es auf beiden Tellern, beim Angus-Beef gibs zudem Rüebli und Zucchetti, beim Wild eine Birne mit Preiselbeerenkonfi und Trauben. Zu meckern gibt es eigentlich nichts: Die Wildrahmsauce ist in Ordnung, auch die sonstigen Bestandteile des Wildtellers, insbesondere die Spätzli. Der Testesser erachtet das an sich edle Angus-Rind – «medium rare» bestellt – als etwas zu trocken. Beide finden das Essen in Ordnung, aber nicht so herausragend, dass wir unbedingt zurückkehren würden. Eine gute Wahl ist der als Weinempfehlung vermerkte kräftige und günstige Rioja (Fr. 5.50/dl), der zum Fleisch passt.

Nach dem Wild würde eigentlich der als Dessertempfehlung aufgeführte Coupe Nesselrode (Fr. 10.50) den «richtigen» Abschluss bilden. Die Begleiterin möchte aber, wenn wir schon im Emmental sind, lieber die Meringue probieren, die kleine Version ohne Vanilleglace, aber mit Schlagrahm (Fr. 7.–). Der Testesser nimmt den Mini-Nesselrode (Fr. 8.50), verziert mit einem Orangenschnitz und einem Stück Zwetschge. Wirklich Mini sind beide Desserts nicht, man ist hier grosszügig. Das Vermicelles ist feucht und von guter Konsistenz: Mit dem luftigen Eierschaumgebäck kann man bei der Begleiterin immer punkten.

Die ganze Zeit fragen wir uns, für wen auf dem Tisch hinter uns mit Stoffservietten gedeckt ist, während wir anderen die «gewöhnlichen» Papierservietten bekommen. Irgendwann nach ein Uhr taucht eine Familie auf, welche die reservierten Plätze einnimmt. Vielleicht sind es besonders gute Stammgäste, die sich Stoffservietten verdient haben. Nach dem Mahl besichtigen wir das Denkmal des Dichters Jeremias Gotthelf (1797–1854) nebenan. Der Pfarrherr soll Stammgast im Ochsen gewesen sein. Auf der Wiese neben dem Gasthof finden sich zahlreiche Romanfiguren aus Gotthelfs Werken, in Bronze erschaffen vom Künstler Freddy Air Röthlisberger. (Der Bund)