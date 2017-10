Solothurner Polizei lässt Antifa-Demo gewähren

In der Stadt Bern hatte die Berner Kantonspolizei an den vergangenen Wochenenden mit Grossaufgeboten unbewilligte Antifa-Kundgebungen verhindert – aus Sicherheitsgründen. Am Freitagabend haben die Demo-Organisatoren darum nicht mehr in Bern, sondern in Solothurn zu einer Kundgebung aufgerufen.

Die Solothurner Kantonspolizei wählte beim Umgang mit den Organisatoren scheinbar eine andere Strategie als die Berner. Die Solothurner Polizisten nahmen mit den Initianten vor dem Kundgebungsstart vor Ort Kontakt auf und bewilligten kurzfristig eine vorgegebene Route. Diese führte vom Landhausquai über die Aare zum Kreuzackerplatz in der nähe des Bahnhofs und zurück zum Landhausquai. Rund 150 Personen nahmen am Umzug teil.

Am Dornacherplatz hielten die Initianten eine kurze Ansprache. Der Protest, zudem im Internet und in sozialen Medien aufgerufen worden war, richtete sich gegen Sexismus, Rassismus, Gewalt und einen «gesamteuropäischen Rechtsrutsch».

Keine grösseren Zwischenfälle

Laut Angaben der Solothurner Polizei ist die Kundgebung schliesslich ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Die Solothurner Polizisten wurden von Sicherheitskräften aus anderen Kantonen unterstützt.

Zu Beginn und während der Kundgebung wurden laut Polizei Feuerwerkskörper und Rauchpetarden gezündet. Personen wurden laut Angaben der Behörde keine verletzt. Vereinzelt kam es zu Sprayereien und Sachbeschädigungen. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.

Im Vorfeld der Kundgebung kontrollierte die Polizei an verschiedenen Orten 68 Personen. Acht Demonstranten wurden angehalten, vier weggewiesen. (spr/sda)