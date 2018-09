Herr Gammeter, Sie sind Küchenchef vom Kursaal. Am Freitag kochen Sie aber am Foodsafe-Bankett auf dem Bahnhofplatz. Was hat Sie dazu bewogen?

In der Schweiz landet eine immense Menge Lebensmittel im Abfallkübel. Hier muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Um einen Beitrag zu leisten, wird sich der Kursaal auch an dem Bankett auf dem Bahnhofplatz beteiligen.

Sie sind aber auch Teil des Problems: In der Schweizer Gastronomie landen jedes Jahr fast 300'000 Tonnen Lebensmittel im Müll. Laut dem Bund wären davon zwei Drittel vermeidbar. Wieviel wird beim Kursaal weggeworfen?

In der Regel haben wir unseren Verbrauch durch eine sorgfältige Planung gut im Griff. Bei unseren drei Restaurants wissen wir meist aus Erfahrung, wie viele Gäste kommen und welche Gerichte besonders beliebt sind. Genau Zahlen erfassen wir aber nicht.

Wo stösst die Vermeidung von «Foodwaste» im Kursaal an seine Grenzen?

Schwieriger wird es bei den Buffets im Kongressbereich. Wenn sich 800 Gäste anmelden, aber dann nur 600 zum Essen kommen, bleibt zwangsläufig etwas übrig. Die Gerichte, welche ohne Spuckschutz und ungekühlt auf dem Buffet liegen, können wir auch von Gesetzes wegen nicht mehr weiterverwenden.

Freut das dann die Schweine?

Die Verfütterung von Gastroabfällen an Schweinen ist in der Schweiz nicht mehr erlaubt. Übrig gebliebenes Essen kommt in die Biogas-Anlage.

Was machen sie mit dem alten Brot?

Aus dem Weissbrot machen wir Paniermehl, aus dem Vollkornmehl machen wir Serviettenknödel oder geben es dem Bauer. Aber auch hier planen wir sorgfältig. Ausserdem backen wir unser Brot nach Bedarf selber auf und können so zu grosse Bestellungen beim Bäcker vermeiden.

Und die Desserts? Dürfen die Kursaal-Mitarbeiter das übrig gebliebene Tiramisù nach Hause nehmen?

Nein, übrig gebliebene Desserts werden in unserem Personalrestaurant angeboten. Bei 160 Mitarbeitern bleibt da meist nicht viel übrig.

Welche Faktoren führen in Restaurants generell zu Lebensmittelverschwendung?

Man muss halt vieles kalkulieren: neben Ferien und Feiertagen etwa auch das Wetter. Ist es heiss, sind die Gäste weniger hungrig. Auch wie viel Zeit der Gast fürs Essen zur Verfügung hat, ist ein wichtiger Faktor. Je mehr Zeitdruck, desto mehr bleibt übrig.

Zu den drei Gastrobetrieben des Kursaals gehört auch das Sternerestaurant Meridiano. Wird bei Spitzenrestaurants, wo auf Ästhetik viel Wert gelegt wird, nicht zwangsläufig auch mehr weggeworfen?

Da hier besonders viel Wert auf die sorgfältige Zubereitung und Qualität der Ware gelegt wird, ist eher das Gegenteil der Fall. Das beginnt schon mit der Beschaffung: Wir arbeiten direkt mit den Bauern und Metzgern zusammen und kaufen sehr gezielt ein. Knochen verwenden wir für Saucen, und aus den Rüstabfällen machen wir Saft.

Welche Anreize hat ein Restaurant überhaupt, Abfälle zu vermeiden? Schliesslich hat der Konsument das Menü ja bereits bezahlt.

Wir wollen aber nicht alles auf den Gast abwälzen. Und es geht natürlich trotzdem um Wirtschaftlichkeit: Es macht einfach keinen Sinn, Köche für das Zubereiten von Essen zu bezahlen, welches anschliessend weggeworfen wird. Und schliesslich kostet auch die Lagerung der Lebensmittel Geld, und die Entsorgung ist ebenfalls nicht gratis.

Trotzdem wird nach wie vor viel weggeworfen. In Frankreich gibt es für grössere Restaurants seit ein paar Jahren eine gesetzliche Pflicht zur Verwertung von Lebensmittelabfällen. Finden Sie das sinnvoll?

Für grosse Catering-Unternehmen, welche täglich Mahlzeiten für 100'000 Menschen herstellen, könnten strengere Vorschriften durchaus sinnvoll sein. Für mittlere Restaurants bin ich mir nicht sicher, ob eine gesetzliche Regelung sinnvoll wäre.

Die App «too good to go» zeigt Restaurants, Bäckereien und gar Hotel-Buffets auf, die Menüs kurz vor Ladenschluss günstig abgeben. Warum macht der Kursaal hier nicht mit? Das wäre für uns zu kompliziert.

Manche Restaurants bieten am Abend ein Überraschungsmenü mit Resten aus der Mittagskarte an. Ist das bei Ihnen ein Thema?

Ich glaube, das würde bei uns nicht ins Konzept passen. Die Gäste des Meridiano haben hohe Ansprüche. Und unser asiatisches Restaurant hat nur am Abend offen. (Der Bund)