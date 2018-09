Sanierung sorgt für Unmut im Marzili

So warm war die Aare im September noch nie

Pralle Sonne und warme Wassertemperaturen – der diesjährige Sommer sorgte für reges Treiben in den Berner Badis. Doch toppt er die beiden Rekordsommer 2003 und 2015? Im Freibad Marzili könne man den diesjährigen Sommer als den zweitbesten gleich nach dem Jahr 2003 bezeichnen, meint Markus Gasser, stellvertretender Leiter des Sportamts Bern.



480000 Leute tummelten sich dieses Jahr im Marzili – der Höchstwert des Rekordsommers 2003 liegt gar bei 560000. Insgesamt besuchten dieses Jahr 1,24 Millionen die Berner Badis. Damit sind es rund 120000 mehr als letztes Jahr. 2015 zählte das Sportamt Bern allerdings anderthalb Millionen Besucher. Auch in der Könizer Badi Weiermatt reichen die diesjährigen Besucherzahlen mit 183000 nicht an den Höchstwert vom Jahr 2003 mit 256000.



Neuer Spitzenwert



Bemerkenswert ist dieses Jahr die Temperatur der Aare. Im Rekordsommer 2003 stieg sie zwar früher auf über 20 Grad. Dafür erreichte sie diesen Sommer einen neuen Spitzenwert: An der Anzeigetafel beim Marzili wurde am 6. August 23,8 Grad gemessen. Der bisherige Höchstwert von 23,5 Grad stammt aus dem Jahr 2003.



Aussergewöhnlich hoch sind die Werte dieses Jahr im September: An der Messstation Schönau Bern mass man gestern immer noch über 20 Grad. «Dass die Aare Ende September eine Temperatur von 20 Grad aufweist, ist sehr speziell», sagt Edith Oosenbrug, Hydrologin beim Bundesamt für Umwelt (Bafu). Das liege daran, dass die Seen nach diesem Sommer noch extrem warm seien. Was wiederum dazu führe, dass auch die Seeausflüsse länger wärmer als gewöhnlich blieben, so Oosenbrug. «Das ist stark überdurchschnittlich für diese Jahreszeit.»



Gleich zwei Rekorde



Seit Messbeginn im Jahr 1970 war die Aare nie so warm im September, wie die Aufzeichnungen des Bafu belegen. Im Rekordsommer 2003 kühlte die Aare schon nach dem 28. August auf 19 Grad ab, im Jahr 2015 nach dem ersten September sogar auf 16 Grad.



Der Sommer 2018 knackt also einerseits die höchste je gemessene Wassertemperatur, welche in der Aare bei Bern gemessen worden ist. Andererseits blieb sie ungewöhnlich lange überdurchschnittlich warm. Kathrin Schuler