Salem-Spital leitet interne Untersuchung ein

Sieben Patienten setzte der ehemalige Berner Universitätsprofessor und Chirurg Max Aebi zwischen 2011 und 2014 künstliche Bandscheiben eines mangelhaften Fabrikats ein. Recherchen von Tamedia in Zusammenarbeit mit BBC, «Süddeutscher Zeitung» und Norddeutschem Rundfunk NDR hatten ans Licht gebracht, dass die mittlerweile vom Markt genommenen Implantate bei über zwei Drittel der Patienten zu Problemen geführt hatten – Aebi war auch massgeblich an der Entwicklung der künstlichen Bandscheibe beteiligt. Eingesetzt hatte er seinen Patienten die Implantate als selbstständiger Belegarzt im Berner Salemspital. Er habe alle sieben Patienten nachkontrolliert, schreibt Aebi dem «Bund». Es habe keiner der Patienten «reoperiert» werden müssen.

Selbstkontrolle mit Mängeln

Auch dem Salemspital seien bei den sieben Patienten «zurzeit» keine Komplikationen bekannt; Nachoperationen hätten keine stattgefunden, wie es auf Anfrage heisst. Trotzdem hat die Hirslanden-Gruppe, zu der das Salemspital gehört, inzwischen eine interne Untersuchung eingeleitet. Die Verantwortung für Nachuntersuchungen liege zwar allein beim behandelnden Belegarzt, dennoch wolle man prüfen, inwiefern Aebi solche Untersuchungen und Besprechungen durchgeführt habe. Ansonsten weist das Spital jegliche Verantwortung von sich: Zum Zeitpunkt der Operationen verfügten die verwendeten künstlichen Bandscheiben über eine gültige Zertifizierung. «Probleme waren der Leitung des Salemspitals zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt», teilt das Unternehmen schriftlich mit.

Dies trifft den Kern der Geschichte: den Zertifizierungsprozess. Wie die «Implant Papers» genannten Recherchen zeigen, ist dieser voller Mängel. Zertifiziert werden medizinische Neuentwicklungen von privaten Organisationen gegen Bezahlung. Lehnt eine solche Organisation das Produkt ab, kann der Hersteller sein Implantant einfach bei einer anderen Zertifizierungsstelle einreichen. Hat ein Implantat erst einmal das europäische Gütesiegel «CE» verliehen bekommen, ist es in der ganzen EU und auch in der Schweiz zugelassen. Hersteller müssen der Schweizerischen Heilmittelkontrollstelle Swissmedic lediglich melden, dass sie das Produkt in der Schweiz verkaufen wollen.

Keine Kontrolle beim Kanton So hat auch die kantonale Gesundheitsdirektion (GEF) nichts dazu zu sagen, welche Implantate Ärzte in Spitälern einsetzen dürfen. Und dies, obwohl als Aufsichts- und Bewilligungsbehörde das Spitalamt zuständig ist, welches zur GEF gehört. In dessen Kompetenz liegen etwa die Betriebsbewilligungen der Spitäler. Die GEF kontrolliert, ob die Spitäler die gesetzlichen Vorgaben einhalten, und überwacht Qualität und Infrastruktur.

Meldepflicht stärken

Für die Kontrolle von Medizinprodukten wie Implantaten hingegen verweist die GEF auf die eidgenössische Medizinprodukteverordnung und damit an die schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, Swissmedic. Diese verlässt sich wiederum auf die «CE»-Zertifizierung – die sich nun aber als mangelhaft herausgestellt hat.

Eigentlich bestünde eine gesetzliche Meldepflicht der Spitäler, wenn Implantate Mängel haben oder Nebenwirkungen verursachen. Derzeit laufen laut Swissmedic Strafverfahren gegen die Universitätsspitäler in Zürich und Basel sowie das Kantonsspital St. Gallen, weil sie dieser Meldepflicht für fehlerhafte Implantante nicht genügend nachgekommen sind. Diese Aufzählung sei «exemplarisch», man könne sich nicht dazu äussern, ob auch im Kanton Bern solche Strafverfahren hängig seien.

Hier wiederum sieht die GEF einen Ansatzpunkt: Man wolle prüfen, «welche Massnahmen zu ergreifen sind, damit die Leistungserbringer besser informiert sind, im Rahmen welcher Gesetzgebungen sie Verantwortlichkeiten aktiv zu erfüllen und Meldepflichten nachzukommen haben», schreibt GEF-Sprecher Gundekar Giebel auf Anfrage.

Zumindest das Berner Inselspital scheint seiner Pflicht nachzukommen. Gegen die Insel-Gruppe seien keine Strafverfahren bezüglich mangelhafter Implantate hängig, teilt das Inselspital auf Anfrage mit. (Der Bund)