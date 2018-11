Reitschule: Streit um Polizeieinsatz eskaliert

Für die Juso war der Fall klar: Es brauche Massnahmen gegen die Polizeigewalt, schrieben sie nach den Ausschreitungen vom 2. September vor der Berner Reitschule. Die Jungpartei forderte, dass eine Ombudsstelle das Verhalten der Kantonspolizei bei einem Zusammenstoss mit Jugendlichen unter die Lupe nehmen soll, der als Smiley-Fall in die Geschichte eingegangen ist (Text rechts oben). Obwohl es keine Ombudsstelle in Polizeifragen gibt, blieb der Appell der Juso nicht unerhört.

Denn die Aufsichtskommission (AK) des Berner Stadtrates hat sowohl die Kantonspolizei als auch Vertreter der Interessengemeinschaft Reitschule (Ikur) zu einer Anhörung über die Ereignisse vorgeladen, bei denen Polizisten mit Flaschen, Steinen, Eisenstangen und Feuerwerkskörpern attackiert wurden. Die Befragung, an der nebst Nause auch Regionalpolizeichef Manuel Willi teilgenommen hatte, verlief aus der Sicht Nauses offenbar nicht ganz korrekt.

Aktivisten als Befrager?

Jedenfalls hat der Sicherheitsdirektor seinem Unmut in einem Schreiben Ausdruck verliehen. Denn der Aufsichtskommission liegt offenbar ein Brief Nauses vor, in dem er der Kommission Einseitigkeit und Befangenheit vorwirft.

Im Schreiben wird dem Vernehmen nach suggeriert, dass einzelne Mitglieder der Aufsichtskommission selber an der unbewilligten Kundgebung teilgenommen haben könnten und/oder den Reitschul-Betreibern nahestehen. Ein Ausdruck davon sei der einseitige Fragekatalog gewesen, der den Behördenmitgliedern unterbreitet worden sei. Mögliche Interessenkonflikte, eine mögliche Befangenheit oder gar ein Ausstand dieser AK-Mitglieder sei während der Befragung aber nie thematisiert worden.

Nause selber bestätigt auf Anfrage lediglich, dass er sich nach einer Anhörung der AK zur unbewilligten Kundgebung vom 2. September schriftlich an die Kommission gewandt habe. Zum näheren Inhalt seines Schreibens will sich der Sicherheitsdirektor aber nicht äussern.

Kommission gibt sich zugeknöpft

Bei der AK gibt man sich ebenfalls zugeknöpft. Vizepräsident Bernhard Eicher (FDP) sagt, dass die Kommission aufgrund der Medienberichterstattung über die unbewilligte Kundgebung von sich aus aktiv geworden sei. Im Übrigen seien Anhörungen aufgrund von Medienberichten oder Meldungen aus der Bevölkerung nichts Aussergewöhnliches und hätten auch nichts mit einer Untersuchung zu tun. Daher habe man über die Anhörung vorerst auch nicht kommuniziert, sagt Eicher.

Untersuchung möglich

Auskunft über erhaltene Unterlagen oder Ergebnisse gibt Eicher unter Hinweis auf das Kommissionsgeheimnis keine. Zu den im Schreiben von Gemeinderat Nause erhobenen Vorwürfen der Einseitigkeit und Befangenheit einzelner Kommissionsmitglieder äussert er sich ebenfalls nicht. Der FDP-Politiker weist lediglich darauf hin, dass die Kommission an ihrer nächsten Sitzung über das weitere Vorgehen in der Sache befinden werde. Die Kommission kann zum Schluss kommen, den Fall nicht mehr weiterzuverfolgen. Sie kann aber auch Handlungsempfehlungen zuhanden von Gemeinderat oder Stadtparlament ausarbeiten oder die Einleitung einer Untersuchung beschliessen. Ob die Kommission von sich aus über die weiteren Schritte informiert, ist offen.

Auch Ikur befragt

Ganz so einseitig wie von Nause behauptet kann die Befragung aber offenbar doch nicht gewesen sein. Denn die AK hat nebst den Behördenvertretern auch mit Vertretern der Interessengemeinschaft Reitschule (Ikur) über die Vorgänge am 2. September gesprochen. Die Fragen sollen ebenfalls hart gewesen sein. Und für Stadtberner Verhältnisse ist es nachgerade ein Novum, dass bei parlamentarischen Befragungen nach Polizeieinsätzen auf der Schützenmatte auch Vertreter der Reitschule befragt werden. (Der Bund)