Positiver Start des Berner Kehricht-Pilotprojekts

Seit dem 3. September können rund 2500 Haushalte in der Stadt Bern nebst dem Hauskehricht ihre Wertstoffe – Papier/Karton, Altglas, PET-Getränkeflaschen, Büchsen/Alu/Kleinmetall und gemischte Kunststoffe – getrennt in farbigen Recyclingsäcken zu Hause sammeln. Diese werden rund um die Uhr in einem Container vor dem Haus entsorgt.

Ein Fünftel trennt den Kehricht

Von den 2500 ausgewählten Testhaushalten bereits 500 ihren Kehricht mit den Farbsäcken entsorgt. «Das hat uns positiv überrascht», sagte Walter Matter, Leiter Entsorgung und Recycling. «Denn die Umstellung zuhause auf ein neues Trennsystem braucht Zeit und zudem ist die Teilnahme freiwillig.»

Weiter haben die bisherigen Sammlungen gezeigt, dass die teilnehmenden Haushalte den Abfall korrekt nach dem Farbsystem trennen. Es hat sich auch gezeigt, dass der Glassack trotz Scherben nicht reisst. Verbesserungspotential wird nach den ersten beiden Wochen beim Verschliessen der Säcke gesehen. Eine genauere Auswertung des Projekts ist für den nächsten Herbst vorgesehen.

Grosses Interesse der Bevölkerung

Dass der Pilot gut gestartet ist, führt Walter Matter nicht zuletzt auf die breite Information via Informationsveranstaltungen, Farbsack-Webseite und Informationsmaterial für die 2500 Testhaushalte zurück. Gerade die Veranstaltungen seien rege besucht worden. «Nebst positiven Rückmeldungen, die uns bestärkt haben, konnten wir auch Anregungen und Kritik aufnehmen, um das System zu verbessern.» (msl/pd)