Petrus und Paulus sind misstrauisch

Zu viele Gebäude

Der Versuch, die zwölf Kirchgemeinden zu fusionieren, ist nicht die einzige Baustelle der Reformierten in der Stadt Bern und in Bremgarten. Seit 2013 schlagen sie sich intensiv mit ihren zahlreichen Liegenschaften herum.



Das Ziel: die Kosten für Kirchen, Kirchgemeinde- und Pfarrhäuser halbieren.Der Gedanke dahinter: Das Geld soll nicht in Beton, sondern in Menschen, sprich in das kirchliche Leben investiert werden.



Das Projekt wurde nicht zum Spass angepackt: Die Mitgliederzahlen der Kirchgemeinden sinken dramatisch – und damit auch die Steuereinnahmen. 1990 zählten Bern und Bremgarten noch über 84'000 Reformierte; 2017 waren es noch knapp 52'000. Ohne Gegenmassnahmen drohe den Berner Reformierten innert Kürze der Bankrott, hiess es 2013. Ein Vergleich, der seither oft bemüht wird: Ein Kleid, das früher passte, ist viel zu weit geworden.



Das Halbierungsziel wurde zwar noch nicht erreicht. Die Liegenschaftskosten haben sich aber bereits erheblich verringert – von gut neun Millionen Franken im Jahr 2012 auf gegenwärtig rund sechs Millionen.



Eine der Schwierigkeiten besteht darin, dass die einzelnen Kirchgemeinden Vorschläge machen mussten und gemacht haben, die sich nicht in jedem Fall zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammenfügen lassen. Mit Kirchenkreisen, wie sie die Fusion vorsieht, sollten Lösungen einfacher zu verwirklichen sein.



Erträge erwirtschaften



Will eine Kirchgemeinde ein Gebäude nicht mehr nutzen, gibt sie es an die Gesamtkirchgemeinde zurück. Diese verkauft es oder lagert es in eine eigens zu diesem Zweck geschaffene Immobiliengesellschaft aus – in die RefBernImmo AG. Diese befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Kirche.



Die Gebäude, die sie verwaltet, belasten das ordentliche Kirchenbudget nicht mehr. Das Ziel ist, diese ausgelagerten Gebäude so zu bewirtschaften, dass sie einen marktüblichen Ertrag abwerfen, der wiederum dem Kirchenleben zugutekommt.