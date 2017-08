Per Mausklick ins Baumjenseits

Stehen am Birkenweg eigentlich noch Birken? Oder: Hat es am Pappelweg mehr Ahorne als Pappeln am Ahornweg? Der Baumkataster der Stadt Bern ist ein tolles Online-Spielzeug – und natürlich sehr informativ. Jeder Baum, der auf öffentlichem Grund steht, ist eingezeichnet. Am Baumkronensymbol sieht man, ob es sich um einen Nadel-, einen Laub- oder einen Obstbaum handelt. Und klickt man den Baum an, öffnet sich ein Fensterchen, das weitere Informationen enthält: Gattung und Art in Lateinisch, den deutschen Namen sowie die Baumnummer. Mit diesem System ist es ein Leichtes herauszufinden, was für Bäume auf dem Bahnhofplatz neben dem Burgerspital stehen – fünf Kobushi-Magnolien mit den Nummern 12157 bis 12161.

Und natürlich ahnt man es. Als Laie stehen einem längst nicht alle Möglichkeiten dieses Katasters offen. Peter Kuhn schmunzelt, als er auf die Leistungsfähigkeit der Datenbank angesprochen wird. Er ist der Leiter des Baumkompetenzzentrums. Dieses ist eine Abteilung von Stadtgrün Bern. In seinem Büro in der Elfenau stehen zwei Bildschirme auf dem Tisch.

Gelber Ring mit kleiner Schere

Wenn der 44-Jährige den Kataster öffnet, sieht es zunächst nicht anders aus als im Modus, der allgemein zugänglich ist. Überall Baumkrönchen. Erst als Kuhn einen Bereich vergrössert, fallen die Unterschiede auf. Einige Bäume sind mit einem Dreieck bezeichnet, andere mit einem roten X, manche Bäume sind mit farbigen Kringeln markiert, da und dort sind Kronen violett gefärbt. Und wenn er einen einzelnen Baum anklickt, öffnet sich auf dem Bildschirm ein Fenster mit vielen Informationen.

Von den Symbolen auf der Karte sind nur wenige selbsterklärend. Der gelbe Ring mit der kleinen Schere zum Beispiel: Der Baum muss gepflegt werden. Das rote X: Der Baum wird gefällt. Allerdings könnten ein paar Bäume, die auf der Fällliste stehen, noch einmal davonkommen. «Über einige werde ich mit dem Chef noch diskutieren», sagt Kuhn. Sein Chef ist der Leiter Stadtgrün. Wenn er mit ihm über einen Baum diskutiert, dann werden Varianten besprochen. Fällen oder eine spezielle Pflege. Dabei gehe es nicht allein um Kosten, sagt Kuhn, sondern auch um die Ziele, die man an einem bestimmten Ort verfolge.

«Du und deine Bäume»

Bäume seien für eine Stadt «extrem wichtig – auch emotional», sagt Peter Kuhn. Das scheint auch für ihn selber zu gelten. Nach der Lehre als Landschaftsgärtner folgte eine Weiterbildung nach der anderen – bis zum Baumpflegespezialisten. Seit 2002 arbeitet er bei Stadtgrün Bern. 2008 übernahm er die Leitung des damals neu gebildeten Baumkompetenzzentrums.

Bäume hätten ihn seit jeher fasziniert, sagt er. Als er als Lehrling in Kirchdorf zum ersten Mal dabei gewesen sei, als ein Baum gepflanzt wurde, ein Tulpenbaum, habe ihn das berührt. Bäume seien sein Lebensthema, sagt er. Seine Frau sage oft zu ihm: «Du und deine Bäume.»

Nun klickt Kuhn auf dem Kataster einen Baum an, der mit einem Dreieck versehen ist. Das Dreieck bedeutet, dass Mitarbeitende Beobachtungen gemacht und ins System eingegeben haben. 168 Bäume sind derzeit mit einem Dreieck markiert. Es sind Meldungen über Pilzbefall, Vogelhöhlen oder abgebrochene Äste. All diese Bäume wird Kuhn sich persönlich anschauen gehen und dann das weitere Vorgehen festlegen. Am Bildschirm mit wenigen Klicks.

Der Baumkataster ist für die neun Mitarbeitenden des Baumkompetenzzentrums ein wichtiges Arbeitsinstrument. Peter Kuhn kann aufgrund der Informationen Listen erstellen, welche die Planung der Arbeit erleichtern. Alle haben dann die gleichen Informationen. Sie wissen, ob bei einer Baumfällung auch der Wurzelstock entfernt werden muss. Sie wissen, ob anschliessend am gleichen Ort ein Ersatz gepflanzt wird und sie wissen, welche Sorte dies sein soll. Mit wenigen Klicks kann Peter Kuhn all dies festlegen. «Ich könnte hier zum Beispiel auch eine Fichte pflanzen», sagt er, als er für einen Standort bei einem Teich einen Ersatzbaum auswählt. «Aber es würde da nicht passen.» Er wählt im Menu «Erle» aus und drückt «OK».

Dazu noch 20'000 Privatbäume

Auf der Webseite der Stadt Bern heisst es, rund 21 000 Bäume stünden auf öffentlichem Grund – zwei Drittel von ihnen in Parks und am Aareufer, ein Drittel an Strassen. Tatsächlich aber kann Peter Kuhn, wenn er will, jeden Tag eine Liste abrufen, die jeden einzelnen Baum ausweist. An diesem Tag sind es – was für ein Zufall – genau 22 222 Bäume. 19 142 Laubbäume, 2174 Nadelbäume und 906 Obstbäume. Darunter fallen auch Bäume, die zwar nicht der Stadt gehören – so etwa die Alleebäume an Kantonsstrassen –, die aber von der Stadt gepflegt werden. Und wichtig: Nicht auf der Liste und auch nicht im Kataster eingezeichnet sind die Bäume auf Privatgrundstücken – das sind nochmals rund 20'000 Exemplare.

Die genaue Zahl der Stadtbäume ändere sich nahezu täglich, sagt Kuhn. Wo gebaut wird, müssen immer wieder Bäume weichen. Werden Bäume krank oder durch einen Sturm stark beschädigt, müssen sie gefällt werden. Mit Ersatzpflanzungen, die irgendwo vorgenommen werden können, versucht die Stadt, die Bilanz ausgeglichen zu halten.

Wenn Bäume unbemerkt wachsen

Kuhn lobt den Baumkataster als exzellentes Hilfsmittel. Früher, als man mit Kärtchen und Formularen gearbeitet und Mutationen von Hand ausgeführt habe, seien oft Fehler passiert. In den letzten Jahren seien deshalb auf Stadtboden immer wieder Bäume entdeckt worden, die im Kataster, also virtuell, gar nicht existierten. Oder umgekehrt: «Wir hatten Bäume im System, die es in Wirklichkeit gar nicht mehr gab», sagt Kuhn.

Mittlerweile sei das System weitgehend bereinigt, und der Kataster dürfte die Wirklichkeit ziemlich genau abbilden, sagt er. Überraschungen liessen sich trotzdem nie ganz ausschliessen. Dann und wann komme es vor, dass irgendwo auf einer Weide ein junger Baum entdeckt werde, der es bis dahin allein geschafft hat. Dann sei er, Kuhn, gefragt: Er schaue sich den Jungbaum an und überlege sich, ob er an diesem Standort eine Zukunft habe und auch ins Konzept passe. «Wenn ja, nehme ich ihn ins System auf.»

Der Computer teilt dem jungen Baum, der bis dahin vom Baumkompetenzzentrum unbemerkt geblieben war, über Nacht eine Nummer zu. Vom nächsten Tag an ist er ein offizieller Berner Stadtbaum. Und geniesst Aufmerksamkeit und Pflege. Und Schutz. (Der Bund)