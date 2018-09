Nur Bern Welcome weiss, wies geht

1,27 Millionen Franken an öffentlichen Geldern soll Bern Welcome, die neue Berner Tourismusorganisation, ab 2019 jährlich von der Stadt Bern erhalten. Das steht im Leistungsvertrag 2019–2022, der in den nächsten Wochen vom Berner Stadtrat genehmigt werden soll. Doch nicht nur die Höhe an öffentlichen Geldern zur Förderung des Tourismus, auch die Vergabe stösst Stadtrat Luzius Theiler (GaP) sauer auf. Denn der Gemeinderat hat darauf verzichtet, die Leistungsverträge öffentlich auszuschreiben. Dabei sieht das öffentliche Beschaffungsrecht bei Aufträgen in dieser Höhe ein offenes oder selektives Verfahren vor.

Deshalb hat Theiler nachgefragt, weshalb keine Ausschreibung erfolgte. In der Antwort des Gemeinderats heisst es: «Die Aufgabe setzt Kenntnisse und Umsetzungsmöglichkeiten voraus, die andere Organisationen nicht ohne weiteres aufbringen bzw. aufzubauen in der Lagen sind.» Diese Antwort stört Theiler: «Wie will man denn wissen, ob niemand anderes diese Aufgabe übernehmen kann, wenn man die Aufgabe nicht ausschreibt?» Diese Frage könnte nur mittels einer öffentlichen Ausschreibung beantwortet werden.

«Pragmatisch handeln»

Lionel Gaudy, BDP-Stadtrat und Präsident der Kommission für Finanzen, stärkt dem Gemeinderat in dieser Frage den Rücken: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Privatanbieter sich mit demselben starken Interesse für die touristische Vermarktung von Bern engagieren will», sagt er auf Anfrage.

Gemäss dem Gemeinderat gibt es einen weiteren Grund, weshalb die Aufgabe der Vermarktung der Stadt Bern im In- und Ausland nicht ausgeschrieben worden ist: Die Stadt habe eine langjährige Partnerschaft mit der Vorgängerorganisation Bern Tourismus. Sehr verbunden ist ihr auch Stadtpräsident Alec von Graffenried, der selbst Präsident von Bern Tourismus war.

Wäre es in dem Fall nicht besser, die Ausschreibung öffentlich zu machen, damit die «Chlüngel-Vorwürfe» nicht zu laut werden? Alec von Graffenried war gestern ferienhalber nicht erreichbar. Die Päsidialdirektion liess aber ausrichten, dass die Leistungsverträge mit Bern Tourismus noch nie öffentlich ausgeschrieben wurden. Auch beim Verein Interlaken Tourismus heisst es, man habe den Auftrag mit den Gemeinden nie in einer öffentlichen Ausschreibung für sich gewinnen müssen. Dennoch darf eine langjährige Verbundenheit kein Grund sein, eine Aufgabe nicht öffentlich auszuschreiben: «Die Bevorzugung ortsansässiger oder bisheriger Lieferanten ist verboten», heisst es auf der Website der kantonalen Koordinationsstelle Beschaffung. Der dortige Experte der Fachstelle will sich zum aktuellen Fall nicht äussern.

Künftig mehr Subventionen

«Ich bin grundsätzlich dafür, dass man öffentliche Aufträge mit einer Ausschreibung vergibt», teilt FDP-Stadtrat Bernhard Eicher telefonisch aus seinen Ferien im Ausland mit. Wenn man aber wie in diesem Fall nur einen Leistungserbringer habe, solle man «pragmatisch» vorgehen und auf die Ausschreibung verzichten, sagt Eicher.

Auch einen dritten Punkt nennt Berns Gemeinderat, weshalb er den Verkaufs-Job direkt an Bern Welcome vergab: Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2016 mit 250000 Franken an der Tourismusorganisation beteiligt. Der massgebliche Mitaufbau der neuen Organisation ohne anschliessenden Leistungsauftrag wäre nicht nachvollziehbar, heisst es in der Antwort des Exekutivgremiums.

Theiler stört sich im Weiteren daran, dass man seit Jahren wisse, dass der Vertrag Ende dieses Jahres auslaufe. Nun müsse man in Eile den Leistungsvertrag durchwinken und könne nicht mehr über Inhaltliches diskutieren, weil die Organisation bereits nächstes Jahr einen neuen Auftrag brauche. Theiler will darum einen Rückweisungsantrag stellen und für den Verzicht auf eine Erhöhung der öffentlichen Gelder plädieren. Der Gemeinderat möchte nämlich der Tourismusorganisation 400000 Franken mehr geben als bisher. Dafür hat Eicher Verständnis: «Wenn man bei der Vermarktung mithalten will, dann braucht es diese Erhöhung.» (Der Bund)