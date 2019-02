Nie höher als das Münster

Die Agglomeration erhebt sich. In Ittigen und Muri sind neue Hochhäuser geplant, in Ostermundigen ist der Bäre-Tower bereits im Bau. Im Herzen der Stadt Bern dagegen baut man nicht in die Höhe. Denn in der Stadt Bern hat es weniger freie Flächen, die sich für Wohntürme eignen – das stellte auch das Hochhauskonzept der Stadt und jenes der Regionalkonferenz Bern-Mittelland fest. Denn in der Altstadt, am Aareufer und in den Quartieren mit Einfamilienhäuschen sind laut Richtplankarte Hochhäuser tabu. Dagegen sieht der Plan in der Agglomeration noch Flächen und Brachen vor, die sich dafür eignen könnten. Und so zogen 2016 bereits Mieter in den Garden-Tower in der neuen Siedlung auf dem Bächtelenacker bei Wabern ein.

Letzte Woche informierte nun auch die Gemeinde Muri darüber, dass man im Zentrum von Gümligen ein 60 Meter hohes Hochhaus plane. Das Gebäude verspreche ein attraktives Merkmal für Gümligen zu werden, sagt der Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP). Bevor gebaut werden kann, muss noch das Muriger Parlament am Dienstag darüber entscheiden, ob es die Parzelle südlich des Bahnhofs an die interessierte Firma HRS Real Estate AG verkaufen will. Der Verkaufspreis beläuft sich auf mindestens 2,5 Millionen Franken.

Auch der in Rotterdam wohnhafte Stadtplaner und Architekt Mathis Güller beobachtet, dass vor allem im ersten Ring um die Innenstadt und in der angrenzenden Agglomeration Hochhäuser geplant werden – während in Basel und Zürich in den letzten Jahren auch an zentraler Lage hohe Häuser erstellt wurden. Güller berät die Berner Gemeinden im Rahmen der regionalen Hochhausstrategie bei der Planung solcher Bauten.

Hochhäuser sind teuer

In der Agglomeration entstehen in den Türmen vor allem teure Wohnungen mit Weitsicht für Besserverdienende – im Gegensatz zu den Wohnungen der bekannten Siedlungen der 60er-Jahre in Bern. Die Preise für eine 4,5-Zimmer-Wohnung im Bäre-Tower variieren zwischen 910'000 und 2,5 Millionen Franken – je höher das Stockwerk, desto höher der Preis. Experten gehen davon aus, dass bei Hochhäusern die Baukosten für Wohnungen mindestens zehn Prozent höher sind als bei anderen Bauten. Die Gründe für die hohen Kosten sind auch technischer und regulatorischer Natur, weil beispielsweise besonders strenge Brandschutzvorschriften für Hochhäuser gelten.

Das Münster ist am höchsten

Während sich Basel und Zürich um den höchsten Turm konkurrenzieren, hält sich Bern trotz Hochhausboom bei der Höhe zurück. So hat man hier einen Konsens gefunden, dass kein Wohnhaus höher als das Münster sein solle. Das ist nirgends wirklich festgeschrieben, aber gehöre zum «Berner Bauchgefühl», wie es Güller nennt. Er merkt auch an, dass in Bern besonders Wert darauf gelegt wird, dass sich die Hochhäuser in die Umgebung integrieren. «Es geht nicht darum, mit Hochhäusern eine neue Berner Skyline zu schaffen, sondern sich in die bestehende Stadtlandschaft einzufügen», sagt der Architekt. Als Gegensatz kann man das höchste Haus der Schweiz sehen. Der 178 Meter hohe Roche-Turm ist der Hauptsitz des gleichnamigen Pharmaunternehmens in Basel – und gleichzeitig auch ein Zeichen für Macht. In Gümligen und Ittigen aber sind vor allem Wohnhäuser geplant, diese müssen nicht unbedingt architektonische Statussymbole darstellen.

In der Stadt Bern hält man sich mit hohen Bauten eher zurück, zwar ist bei der Wankdorf-City-Überbauung ein Hochhaus geplant, nicht aber auf dem Mittelfeld. Dort entschied sich die Wettbewerbsjury für ein Siegerprojekt ohne Hochhäuser – auch wenn das Hochhauskonzept dort einen möglichen Standort vorsah. «Wir erreichen die nötige Dichte auch ohne Hochhaus im Viererfeld», begründete Rainer Klostermann, Jury-Moderator und Architekt, im letzten November im «Bund», warum man nicht höher baue. Zudem habe man den Burgerspittel-Bau nicht konkurrenzieren wollen. Diese Entscheidung bedauert FDP-Stadtrat Bernhard Eicher, der selbst in einem Hochhaus in Wittigkofen aufgewachsen ist. Es gebe heute sehr vielversprechende Projekte, die zeigten, wie man hohe Häuser bauen könne – dementsprechend wünscht er sich auch eines auf dem Gaswerkareal oder auf der Schützenmatte, damit eine hohe Nutzung ohne Verbauung von zusätzlicher Grünfläche möglich werde.

Was ist ein Hochhaus?

In der Schweiz definieren die kantonalen Bau- und Planungsgesetze, was als Hochhaus gilt. Im Kanton Bern gilt als Hochhaus ein Gebäude mit einer Gesamthöhe von mehr als 30 Metern. Die Anzahl Geschosse spielt keine Rolle. Bis ins Jahr 2017 musste man laut Baugesetz auch «wichtige Gründe» nachweisen, um ein Hochhaus bauen zu dürfen, das wurde mit der revidierten Gesetzgebung geändert. Das höchste Wohnhaus im Kanton dürfte der Bäre-Tower in Ostermundigen werden.

(Der Bund)