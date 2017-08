Nause schraubt am Berner Sicherheitskonzept

Blickt Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) auf das aktuelle Weltgeschehen, dann tut er das mit einer gewissen Wehmütigkeit. «Leidergottes steht die Welt nicht still.» Damit spricht er die ansteigende Entwicklung der globalen Terrorlage an – wie der Vorfall in Barcelona: Ein Attentäter fuhr mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge und tötete dabei 15 Menschen. Es sind Vorfälle, die Nause unter Zugzwang setzen. Zurzeit entwickelt er ein neues Konzept zum besseren Schutz der Bundesstadt, wie «Radio Energy» gestern berichtete.Es ist eine Aufgabe, in der es keine perfekte Lösung gibt. «Die absolute Sicherheit ist nie gewährleistet», sagt Nause.

Um dieser aber möglichst nahe zu kommen, hat die Stadt Bern aufgerüstet. Bereits nach dem Terroranschlag am Berliner Weihnachtsmarkt hat sie mobile Betonelemente angeschafft, die verhindern sollen, das Personenwagen und Camions ungehindert in Menschenmassen fahren können. Nause denkt nun bereits einen Schritt weiter. «Ein Pollersystem könnte als Fixinstallation mittelfristig durchaus denkbar sein.» Eine baldige Anschaffung sieht er jedoch nicht als realisierbar. «Solche Projekte sind langwierig und mit hohen Kosten verbunden.» Mit dem Einsatz von baulichen Massnahmen wolle man aber vorsichtig umgehen, sagt Nause. Der Charakter der Anlässe solle dadurch nicht zerstört werden. «Es ist nicht so, dass wir den Weihnachtsmarkt einmauern wollen.»

Angst vor Massenpanik

Es sind jedoch nicht nur Terroranschläge, die Nause vor Herausforderungen stellen. Auch andere tragische Vorkommnisse aus dem Ausland hat der Berner Sicherheitsdirektor registriert. So zum Beispiel die Massenpaniken während der Loveparade in Duisburg oder am Public Viewing während einer Fussballübertragung in Turin.

In Bern trifft Nause auf eine Situation, die sich über die Jahre erschwert hat. «Manche Veranstaltungen sind massiv gewachsen.» Dabei denkt er an den Zwibelemärit oder die Lichtshow auf dem Bundesplatz.Das bisherige Sicherheitskonzept sieht Nause nicht als ungenügend, aber: «Es besteht Handlungsbedarf.» So hat die Stadt Signalschilder angeschafft um Fluchtwege besser kennzeichnen zu können. Zudem soll die Möglichkeit für Durchsagen verbessert werden. (DerBund.ch/Newsnet)