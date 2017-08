Mieter wehren sich gegen Sozialwohnungen

Berner Mietskandal 2013/2014 – Mietreduktion für Millionäre

Vor drei Jahren war es der grosse Skandal: Jeder zweite Mieter einer vergünstigten städtischen Wohnung profitierte von Mietreduktionen, die ihm nicht zustanden. Entweder weil sie zu viel verdienten, zu viel Vermögen besassen oder nicht in der Stadt angemeldet waren. Der Stadt Bern entgingen so jährlich über 700'000 Franken. Zu diesem Ergebnis kam eine erstmals 2013 durchgeführte Gesamtkontrolle der Mieter von vergünstigtem Wohnraum.



Der damalige Finanzdirektor Alexandre Schmidt (FDP) sprach von der «Dreistigkeit, mit welcher manche Bewohner das städtische System» ausnutzten. Klar war aber auch: Versagt hatte vor allem die Verwaltung, nicht das System. Denn die Stadt prüfte damals nur beim Einzug eines Mieters, ob er den Kriterien für günstigen Wohnraum entsprach.



Unter den rund 300 Mietern, welche fälschlicherweise in vergünstigten Wohnungen wohnten, gab es auch zwei Millionäre. Einer davon bezahlte weniger als 700 Franken für eine 2-Zimmerwohnung. Nachdem der Fall publik gemacht worden war, stritt sich die Politik sogleich um die Konsequenzen.



Harte Kritik der Bürgerlichen



Insbesondere die bürgerlichen Parteien FDP und SVP übten harte Kritik an den Versäumnissen der Stadt. Nach dem Skandal stellten SVP-Politiker auch die Frage, ob die Stadt überhaupt so viele vergünstigte Wohnungen anbieten soll.



Der vom Stadtrat beschlossene Ausbau von vergünstigten Wohnungen von 560 auf 1000 wurde zunächst sistiert, später aber wieder aufgenommen. Schmidt schlug auch vor, die Diskussion um günstigen Wohnraum auf Genossenschaften auszuweiten. Die Linke wiederum entgegnete, dass die Liegenschaftsverwaltung – seit Jahrzehnten in bürgerlichen Händen – ihre Kontrollpflicht nicht wahrgenommen habe.



Angesichts stetig steigender Mieten und des tiefen Leerwohnungsbestands sei die Bereitstellung von verbilligten Wohnungen durch die Stadt ein «unabdingbares Instrument», damit sich auch einkommensschwache Familien und Personen eine Wohnung in Bern leisten könnten.



Zwei Jahre nach dem Mietskandal zeigten die strengeren Kontrollen Wirkung, und es wohnten nur noch 45 Mietsünder in verbilligen Wohnungen. (ama)