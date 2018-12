Mehr als 500 demonstrieren in Bern gegen Rechtsextreme

Mit einer halben Stunde Verspätung ging es kurz nach 14.30 Uhr los. «Siamo tutti antifascisti» wurde im Chor skandiert und dann zogen die mehr als 500 Demonstrantinnen und Demonstranten vom Berner Bärengraben in Richtung Innenstadt. Ziel der bewilligten Kundgebung: Viel Lärm und Stimmung gegen die rechtsradikale Partei Pnos machen. Die Rechtsextremen wollen am Samstag ihren Parteitag in der Region Bern durchführen.

Organisiert wird die Demonstration von verschiedenen politischen Gruppierungen, darunter die Jungsozialisten (Juso). Sie begründen in einer Medienmitteilung die Demonstration damit, dass die Ideologie der Rechtsradikalen eine konkrete Bedrohung für viele Menschen bedeute. Das von der Pnos vertretene Frauenbild degradiere diese zu Gebärmaschinen und unterwerfe sie vollständig dem «weissen Mann», heisst es. Die Organisatoren geben sich nach der Demonstration zufrieden. Man habe nicht mit so vielen Teilnehmer gerechnet, wie sie gegenüber eines «Bund»-Reporters vor Ort sagen.

Nach wie vor Verwirrung herrscht um den Grund für die Demonstration, den Parteitag der Pnos. Derzeit ist immer noch nicht bekannt, ob und wo der Anlass am Samstagabend stattfindet. Angekündigt wurde er an einem Ort in der «Region Bern». Am Freitag verhinderten die Behörden von Oensingen die Durchführung in ihrer Gemeinde, wie der Regionalsender Telebärn berichtete.

Auch über die eingeladenen Gäste herrscht Unklarheit. So postete die Pnos ein Bild, das Richard Spencer in einer Bar in Langenthal zeigen soll. Der Vertreter der White-Supremacy-Bewegung gilt als einer der Verantwortlichen für die Ausschreitungen in Charlottsville, wo eine linke Demonstratin getötet wurde. Spencer steht auf der Rednerliste des Parteitages. Da aber nicht bekannt ist, in welcher Langenthaler Bar sich Spencer befinden soll und im Hintergrund zudem das Logo einer US-Universität zu sehen ist, könnte es gut sein, dass sich Spencer gar nicht in der Schweiz befindet. Auch Eric Weber aus Basel und Vertreter der rechtsradikalen ungarischen Jobik-Partei wurden angekündigt. (spr/nfe)