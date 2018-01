Mann stirbt in Zelle

In der Bewachungsstation des Berner Inselspitals ist ein 23-jähriger Rumäne verstorben. Der Mann wurde in der Nacht auf Samstag leblos in seiner Zelle aufgefunden, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Als Todesursache steht Suizid im Vordergrund. Die Rechtsmedizin hat sich des Falls angenommen. (net/sda)