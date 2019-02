Mann in der Stadt Bern von Hunden gebissen

Ein 66-jähriger Mann ist in der Stadt Bern von mehreren freilaufenden Hunden gebissen worden. Er wurde verletzt und begab sich zur ärztlichen Versorgung selbstständig ins Spital, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Zu dem Vorfall kam es am Montagnachmittag kurz vor 15.00 Uhr auf der Marzilistrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf dem Verbindungsweg zwischen der Marzilistrasse und dem Aareuferweg am Spazieren gewesen, als sich ihm in der Nähe der Beachvolleyballfelder des Marzilis mehrere Hunde genähert hätten.

In der Folge sei der Mann gebissen worden. Die Polizei sucht zur Klärung von Hergang und Umständen Zeugen, so insbesondere einen Mann, der sich zum Zeitpunkt der Ereignisse in der Nähe aufgehalten haben soll. (crt/sda)