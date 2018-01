Lücke zwischen altem Tram und neuer Haltestelle

«Mind the gap», sagt eine Automatenstimme in Londoner U-Bahn-Zügen jeweils vor den Haltestellen, «achten Sie auf die Lücke». Eine solche Ansage könnte auch in alten Vevey-Trams von Bernmobil gemacht werden, wenn sie am Eigerplatz anhalten. Denn die Lücke zwischen Tram und der hohen Perronkante wird von vielen als gross empfunden. Zudem steigt man beim Ausstieg vom Tram aufwärts auf den Perron, wie der Augenschein vor Ort zeigt. Dies ist ungewohnt und kann deshalb eine Stolperfalle sein.

Ein «Bund»-Leser schreibt: «Meine Schwiegermutter ist über 90-jährig und stark sehbehindert. Sie wohnt in der Nähe des Eigerplatzes in einem Seniorenheim. Bei der Tramhaltestelle Eigerplatz ist zwischen den Trams und dem Trottoir eine derart grosse Lücke vorhanden, dass meine Schwiegermutter Angst hat, diese Lücke ohne fremde Hilfe zu überschreiten.» Auch seine Schwiegertochter müsse am Eigerplatz «ab und zu mit dem Kinderwagen in das Tram steigen. Auch sie hat sich beklagt, dass sie ohne fremde Hilfe den Kinderwagen kaum ins Tram schieben kann».

«Situation nicht ideal»

Warum also diese Lücke an der neuesten Haltestelle Berns? Die Nachfrage bei Bernmobil zeigt, dass nicht die neue Haltestelle das Problem ist, die vorschriftsmässig behindertengerecht mit einem hohen Perron gebaut ist – sondern die alten Vevey-Trams. Die neueren Trams und auch die Busse von Bernmobil weisen dagegen «eine standardisierte Fahrzeughöhe ab Boden auf, die mit den neuen hohen Perronkanten kompatibel sind und einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg ermöglichen», erklärt Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer.

Mit Bussen oder neuen Trams sollte es am Eigerplatz also kein Problem geben. Auf der Linie 3, die via Eigerplatz verkehrt, werden allerdings oft Vevey-Trams eingesetzt. Bei diesen sei die Situation «nicht ideal und kann für gehbehinderte Personen effektiv ein Hindernis sein», räumt Meyer ein. Bernmobil habe deswegen auch schon Reklamationen erhalten.

Neue Trams ab 2023

Das Problem, dass alte Vevey-Trams an neuen Haltestellen verkehren, besteht nicht nur am Eigerplatz, sondern zum Beispiel auch am Lory- und am Bärenplatz. Meyer: «Es handelt sich um ein typisches Schnittstellenproblem zwischen einem Fahrzeug, das aufgrund seines Alters noch keine standardisierte Einstiegshöhe aufweist, und den Haltestellen, die nach den aktuellen Normen behindertengerecht ausgestaltet werden müssen.»

Dazu gehören auch die hohen Perronkanten. Sie ermöglichen es Rollstuhlfahrern, ohne Hilfe in Busse und Trams zu rollen – aber eben nur in neue Trams. Das Dilemma lässt sich erst lösen, wenn die Vevey-Trams 2023 aus Altersgründen ausgemustert und durch neue Trams ersetzt werden. «Eine vorzeitige Ablösung ist aus finanziellen Gründen leider nicht möglich», schreibt Meyer.

Es gebe aber für Behinderte auch am Eigerplatz bereits heute Optionen, so Meyer. Sie können von dort einen Bus der Linie 10 in die Innenstadt nehmen. Bei den Bussen ist der Übergang niveaugleich. Allerdings sind die 10er-Busse in den Stosszeiten oft überlastet. Zudem gibt es auch in den Vevey-Trams Rollstuhlrampen, die der Chauffeur bei Bedarf montiert, um einem Rollstuhlfahrer den Einstieg zu ermöglichen.

Ein weiteres, grundsätzlicheres Dilemma wird sich allerdings auch mit den neuen Trams nicht lösen lassen: Die hohen Perronkanten erleichtern Gehbehinderten den Einstieg in Trams und Busse. Sie erschweren es ihnen aber auch, die Haltestelle zu Fuss zu überqueren. Dieser Nachteil lasse sich nicht beheben, schreibt Meyer. «Es ist ja gerade das Behindertengleichstellungsgesetz, das die hohen Perronkanten verlangt.» Bis 2023, so fordert es das Gesetz, müssen alle Haltestellen behindertengerecht umgebaut sein. (Der Bund)