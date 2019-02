Leere Zeitungsboxen sind im April weg

Nach zehn Jahren und einem halben war Schluss. Ringier stellte die Gratiszeitung «Blick am Abend» am 22. Dezember zwar nicht ganz ein. Doch erscheint sie nur noch online. Seither stehen die Boxen, die an jeder Haltestelle des öffentlichen Verkehrs aufgestellt wurden, leer.

Oft fest mit den Boxen von «Blick am Abend» verbunden sind die Boxen des Social-Media-Magazins «Likemag». Auch sie sind leer. Die Betreiber des Magazins meldeten im Juni letzten Jahres Insolvenz an. Dieses Magazin war erst fünf Jahre alt. Die Onlinekanäle werden allerdings ebenfalls weiterbetrieben. Sie sind zu «Watson» übergegangen. Die Boxen sollen bis Ende März entfernt werden, erklärt man beim städtischen Tiefbauamt. Manuel Bucher von Ringier sagt sogar, dass zumindest die «Blick am Abend»-Boxen bis Ende Februar abgebaut werden sollen. «An den Bahnhöfen sind sie schon entfernt.»

Die Boxen würden ins Lager von Ringier gebracht. Zurzeit werde abgeklärt, ob ein Teil wiederverwendet werden könne. Sonst würden sie fachgerecht entsorgt. Mit der letzten «Blick am Abend»-Ausgabe wurden in einem Wettbewerb 20 Stück verlost. Weitere will Ringier aber nicht verkaufen. (nj)