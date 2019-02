«Längst nicht alle Burger gehören zur Oberschicht»

Die Behörde für die Burger

Im Kanton Bern gibt es elf kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) und eine burgerliche. Letztere ist für die Angehörigen von 13 Berner Gesellschaften und Zünften sowie für die Burgergemeinden Bern, Biel, Bözingen, Burgdorf und Thun zuständig. Wie die andern Kesb setzt auch die burgerliche Kesb Beistände ein oder ordnet Massnahmen zum Schutz gefährdeter Kinder an. Sie besteht aus acht Mitgliedern und wird von der Fürsprecherin Theres Stämpfli präsidiert.



In Sachen Organisation und Administration wird die burgerliche Kesb von der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) des Kantons Bern beaufsichtigt, für die finanziellen und personellen Belange ist eine burgerliche Aufsichtskommission zuständig.



Beschwerden gegen Kesb-Entscheide werden vom Obergericht behandelt. 2018 waren es 340, 5 davon betrafen die burgerliche Kesb. In 4 der 5 Fälle gab ihr das Gericht recht. Dies zeigt eine Auflistung, die die JGK zur Verfügung gestellt hat. Vor einem Jahr veröffentlichte die JGK eine Evaluation, die zeigt, dass die burgerliche Kesb im Vergleich zu den andern Kesb im Kanton bei Kindern eine tiefere Massnahmenquote aufweist und bei Erwachsenen einschneidendere Massnahmen anordnet. Diese Unterschiede sind gemäss JGK teils auf sozioökonomische Unterschiede zurückzuführen und darüber hinaus Gegenstand einer laufenden Prüfung. (bw)