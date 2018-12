Mehr Geld für alle – ausser für die Reitschule

Die Stadt Bern will für 2020-2023 jährlich 2,3 Millionen Franken mehr in die Kulturförderung investieren. Dies entspricht einer Erhöhung um 7 Prozent. Die Stadtregierung hat 24 Leistungsverträge gutgeheissen - nicht darin enthalten ist der Vertrag mit der Reitschule.

Der Vierjahres-Vertrag mit der Reitschulträgerin IKuR sei noch nicht abschliessend verhandelt, teilte der Gemeinderat am Donnerstag mit. Geplant sei aber eine unveränderte Subvention von jährlich 380'000 Franken.

Der Leistungsvertrag mit der IKuR muss laut Mitteilung der Stadt noch mit den weiteren Verträgen koordiniert werden - wie der Sicherheitsvereinbarung und der Betriebsbewilligung, die teilweise in der Kompetenz des Regierungsstatthalters stehen.

Total 32 Millionen Franken pro Jahr

85 Prozent der Stadtberner Kulturfördergelder fliessen an Kulturinstitution, die zum Teil gemeinsam mit Kanton und Gemeinden der Region subventioniert werden. Den grössten Brocken macht dabei Konzert Theater Bern aus, das 600'000 Franken mehr erhalten soll, gefolgt vom Historischen Museum (400'000 Franken).

Nebst den grossen Kulturhäusern sollen auch das Theater an der Effingerstrasse (100'000 Franken) oder das Kornhausforum (50'000 Franken) mehr Subventionen erhalten. Neu hinzu kommt das Swiss Jazz Orchestra (40'000 Franken), das einen Leistungsvertrag von Stadt, Kanton und Regionsgemeinden erhalten soll.

Insgesamt zahlt die Stadt Bern jährlich rund 32 Millionen an die Kulturinstitutionen in der Stadt Bern - also etwas mehr als die Hälfte der total 60 Millionen Franken Subventionen der öffentlichen Hand.

Mehr Geld für «auawirleben»

Schwerpunkte setzt die Stadt Bern bei den zwölf ausschliesslich von ihr subventionierten Institutionen. Hierfür will sie 15 Prozent mehr ausgeben. So soll das Theaterfestival «auawirleben» 270'000 Franken mehr erhalten, die Dampfzentrale rund 320'000, das Schlachthaus Theater rund 120'000 Franken mehr pro Jahr.

Die Kinemathek Lichtspiel kann für 2020-2023 ebenfalls mit jährlich 120'000 Franken mehr und das Haus der Religionen mit 100'000 Franken mehr Subventionen rechnen. Die Mittel für die direkte Kulturförderung sollen ab 2020 um 16 Prozent steigen - von heute 4 Millionen auf 4,67 Millionen Franken. Der Schwerpunkt liegt bei der zeitgenössischen Kultur mit Fokus auf Tanz, der Digitalisierung und der kulturellen Teilhabe.

Stimmvolk entscheidet im Mai

Die Vierjahres-Planung geht nun an das Parlament. Über 14 Kredite entscheidet der Stadtrat in eigener Kompetenz. Vier Kredite werden am 19. Mai dem Volk zur Abstimmung vorgelegt - konkret für Konzert Theater Bern, Historisches Museum Bern, Kornhausbibliotheken sowie Dampfzentrale.

Über jene Kredite, die gemeinsam mit Regionsgemeinden und Kanton Bern gesprochen werden, entscheidet im März die Regionalversammlung Bern-Mittelland und im Juni 2019 der Regierungsrat. Beim Historischen Museum kommt es im Frühsommer zudem noch zu einer Abstimmung innerhalb der Burgergemeinde Bern. (zec/sda)