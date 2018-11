Kontakttelefon klingelt ins Leere

Genannt wird es «Kontakttelefon», geregelt ist es im Artikel 19 des Leistungsvertrags zwischen der Stadt Bern und der Reitschule. Eingeführt wurde es bereits vor Jahren. Sein Ziel: mehr Kooperation zwischen der Polizei und dem Sicherheitsdienst der Reitschule, eine stabile Dialog­linie und geordnete Einsätze. Gemäss Vertrag muss während der Betriebszeiten in der Reitschule ständig jemand für alle Blaulichtorganisationen erreichbar sein, damit Knatsch rund um Polizeieinsätze möglichst verhindert werden kann.

Nur: Das Kontakttelefon funktioniert nicht, wie sich zuletzt am vergangenen Freitag zeigte, als die Polizei die Reitschule stürmte und 13 Personen anhielt. Grund für den Einsatz waren laut Kantonspolizei Drogendealer, die ins Innere der Reitschule geflüchtet waren. Dem widersprach die Reitschule.

Dass sich Reitschule und Polizei bezüglich Grund und Umsetzung von Einsätzen auf der Schützenmatte uneinig sind, ist bekannt. Der Einsatz vom Freitag offenbart aber gravierende Kommunikationsprobleme.

Vorwurf der Verweigerung

Die Polizei schreibt, sie habe vor dem Einsatz die Nummer des Kontakttelefons angerufen, wegen lauter Umgebungsgeräusche sei aber nur ein kurzes Gespräch möglich gewesen. Die Reitschule bestreitet diesen vorgängigen telefonischen Kontakt. Auch sie selbst habe vom Kontakttelefon keinen Gebrauch gemacht. «Wir haben uns dazu entschieden, den Kontakt nicht über das Telefon, sondern mit der Einsatzleitung und den Polizisten vor Ort zu suchen», schreibt die Medienstelle der Reitschule auf Anfrage.

Laut einer Medienmitteilung der Reitschule vom Montagabend ist dies nicht möglich gewesen. Kontaktaufnahmen seien sehr schroff abgewiesen worden. Die Kantonspolizei sagte dazu gestern, der als solcher gekennzeichnete Einsatzleiter habe Kontakt gehabt zu mehreren Personen, «die sich als Angestellte des Sicherheitsdienstes der Reitschule ausgaben». Dabei sei er von diesen jedoch «lautstark angegangen» worden, sodass «kein zielführender Dialog» möglich gewesen sei.

12 von 18 Mal ohne Antwort

Die Situation am Freitag zeigt: Wenn der heisse Draht immer an einem Ende kalt bleibt, nützt auch eine vertragliche Regelung nichts. Gemäss den Angaben des Berner Sicherheitsdirektors Reto Nause (CVP) ist der vergangene Freitag kein Einzelfall. Zwischen Januar und Oktober dieses Jahres wurde das Kontakttelefon demnach seitens der Polizei 18 Mal benutzt, wovon 12 Anrufe unbeantwortet blieben. Einmal war das Telefon gar nicht in Betrieb, und nur dreimal kam es zu einem späteren Rückruf. «Damit erfüllt die Reitschule eine vertragliche Auflage schlichtweg nicht», so Nause. «Das Kontakttelefon könnte deeskalierend wirken. Dafür müsste bei der Reitschule aber ein kleiner Funken Dialogbereitschaft erkennbar sein.»

Die Bilanz des Kontakttelefons ist schon längere Zeit ernüchternd: Bereits 2015 blieben 45 von 53 Anrufen unbeantwortet. Das Kontakttelefon scheint die gewünschte Wirkung nicht zu entfalten, darüber sind sich Polizei und Reitschüler sogar einig. Denn auch die Reitschule schreibt: «Die Wirkung des Kontakttelefons ist aus unserer Sicht Glückssache.» Es sei auch schon vorgekommen, dass Kontaktversuche ihrerseits nur «mit einem höhnischen Lachen» beantwortet worden seien.

Obsoletes Telefon?

Der Leistungsvertrag zwischen der Stadt Bern und dem Verein Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (Ikur), in dem das Kontakttelefon festgeschrieben ist, muss nächstes Jahr für den Zeitraum zwischen 2020 und 2023 neu verhandelt werden. Kann man das Kontakttelefon abschaffen, wenn es die gewünschte Wirkung nicht erzielt?

Zwar sei er leider nicht alleine entscheidungsbefugt, sagt Nause, eine Abschaffung fände er aber keine gute Idee: «Für die Reitschule gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Lokale auch.» Dazu gehöre auch, dass sie auf einer Telefonnummer zu Betriebszeiten erreichbar seien. «Deshalb muss dieser Kontakt per Telefon zwingend funktionieren. Da gibt es keine andere Wahl.» Auch die Kantonspolizei will am Telefon festhalten: «Das Kontakttelefon ist ein Instrument für die Sicherheit. Es wäre entsprechend wichtig, dass es funktioniert.»

Einzig die Reitschule äussert sich da kritischer. Man könne sich zu laufenden Vertragsverhandlungen nicht öffentlich äussern. «Für das Funktionieren des Telefons wäre ein respektvoller und deeskalierender Umgang der Polizei mit unseren Sicherheitsverantwortlichen Voraussetzung.» Das sei derzeit nicht der Fall, schreibt die Reitschule auf Nachfrage. (Der Bund)