«Klimagipfel» von Schülern aus der ganzen Schweiz in Bern

Dieses Wochenende versammeln sich Klima-Schüler aus der ganzen Schweiz in der Berner Kirchgemeinde Johannes. Sie wollen sich vor Ort miteinander über die Bewegung «Klimastreik Schweiz» austauschen. Laut Angaben der Veranstalter sollen an der Veranstaltung etwa 250 Leute teilnehmen. Wie ein Livestream der Veranstaltung zeigt, dürfte diese Zahl stimmen. Die Ergebnisse der Versammlung möchten die Jugendlichen am Sonntag bekanntgeben.

Zuvor hat sich die Katholische Kirche St. Mairen Bern den Jugendlichen das Gastrecht gewährt. In einer Stellungnahmen schreibt die Kirchegemeinde: «Wir sind den Jugendlichen sehr dankbar, dass sie Gesellschaft und Politik in dieser entscheidenden Überlebensfrage der Menschheit wachrütteln».

Der Aufruf, «die Schöpfung zu bewahren», verpflichte dazu sich mit aller Kraft für den Klimaschutz einzusetzen.

Die Versammlung im Livestream. (cse/sda)