Kleider machen Klima

In einer Schulpause ist die Idee entstanden. Klimajugendliche demonstrieren nicht nur – Emma, Isabelle, Louise und Tess eröffneten am Freitag in der Berner Altstadt einen Secondhandladen. Sie wollen sich so für nachhaltigen Konsum einsetzen. «Viele Kleider, die man nicht mehr trägt, können noch verwendet werden», sagt Tess. Emmas Mutter schlug vor, den ungenutzten Raum unter ihrem Laden in der Münstergasse zur Verfügung zu stellen. Freitags nach der Schule und samstags öffnen sie den Logisch-Store.

Über die sozialen Medien starteten sie den Aufruf, ungebrauchte Kleidungsstücke und Schuhe zu spenden. Ihr Instagram-Account hatte nach einem Tag bereits 200 Abonnenten. Mittlerweile sind es über 600. «Wir wurden schon etwas überrannt», sagt Emma. Weil sie alle Artikel gratis erhalten haben und keine Miete zahlen müssen, spenden sie sämtliche Einnahmen Amnesty International.

Der Trend, gebrauchte statt neue Sachen zu kaufen, ist in der Stadt Bern seit einigen Jahren wieder zu spüren. Läden wie Fizzen oder Frenchy Store bieten erfolgreich Secondhandartikel an. Jedoch sind für die Gymnasiastinnen die Preise teils zu hoch. «Bei uns gibt es nichts über 30 Franken», sagt Tess. Sie selber kaufen ihre Kleider auf Flohmärkten. Sei es in der Dampfzentrale, der Reithalle oder beim alten Tramdepot – an fast jedem Wochenende von Mai bis Oktober findet einer statt. Hinzu kommen die vielen Brockenstuben, die sie häufig aufsuchen.

Durchmischte Reaktionen

Die vier besuchen alle das Freie Gymnasium Bern. Die Lehrer der Schule seien begeistert von ihrem Vorhaben gewesen und hätten sie unterstützt, erzählen sie. Doch es gab Mitschüler, die nicht positiv reagierten. Über Instagram wurde gegen die Mädchen gehetzt und sogar ein Profil erstellt, das den Laden als «Grusig Store» betitelt. Das Quartett nimmt das Ganze gelassen. «Das ist einfach nur unnötig», sagt Louise.

Tess entschied sich dazu, ihre Maturaarbeit mit dem Laden zu verbinden. Sie plant, gemeinsam mit den anderen drei T-Shirts mit eigenen Designs zu bedrucken und im Logisch-Store zu verkaufen. Dabei würden sie gerne mit Berner Labels zusammenarbeiten. Mit Harzburg sind sie bereits in Kontakt.

Politik interessiert sie

Grundsätzlich teilten die vier Jugendlichen alle eine ökologische Haltung. In der Schule setzen sie sich beispielsweise für strikte Mülltrennung ein – Isabelle und Louise sind Präsidentinnen der Schülerorganisation. Doch auch ausserhalb der Schule sind die vier aktiv. «Wir waren an jeder Klimademo», sagt Isabelle. Sie haben klare Vorstellungen, wie sie ihr Verhalten anpassen, um die Umwelt zu schützen: nicht mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen, sich vegetarisch ernähren – oder wenn es Fleisch gibt, nur Bio – und möglichst wenig Produkte von Grosskonzernen kaufen. «Wir wollen bewusst leben», sagt Louise.

Besonders nervt die Gymnasiastinnen, dass das Energiegesetz bei der letzten Abstimmung vom 10. Februar abgelehnt wurde. Da keine von ihnen volljährig ist, konnten sie nicht abstimmen. Das hält sie aber nicht davon ab, eine klare Meinung zu haben. «Ich habe mich über das knappe Resultat so aufgeregt», sagt Emma, und die anderen drei stimmen zu.

Für Isabelle steht fest: «In National- und Ständerat sind zu wenig junge Menschen.» Wie sie dagegen vorgeht, ist ebenfalls bereits klar: Sie will in die Politik. Und zwar in die nationale. «Dort kann ich wirklich etwas verändern.» Die anderen stimmen ihr zu, sind sich aber nicht sicher, ob auch sie einmal ein politisches Amt anstreben wollen. Dennoch sind alle vier Mitglied bei den Jungen Grünliberalen (JGLP). Isabelle ist im Vorstand – und ihr Vater ist der Berner Stadtpräsident.

Das grosse Ganze

Es fällt auf, wie sehr sich diese jungen Frauen über grosse Themen Gedanken machen. Sätze wie «Wegen der Klimaerwärmung werden wir in Zukunft auf vieles verzichten müssen» fallen im Gespräch. Doch ganz so pessimistisch sind die vier doch nicht. Mit ihrem Laden versuchen sie, einen Schritt zu machen.