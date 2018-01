«Klar ist es kalt und auf den Brücken teilweise rutschig»

Frau Rolli, der Berner Brückenlauf findet am Samstag zum dritten Mal statt. Woher stammt die Idee?

Mein Kollege und Mitorganisator Daniel Beyeler hat sich vor einigen Jahren die Herausforderung gestellt, bei einem Lauf durch die Stadt so viele Brücken wie möglich zu überqueren. Er zeigte mir die Strecke, und wir beschlossen gemeinsam, dass wir diese mehr Menschen näherbringen wollen. Beim ersten Brückenlauf hatten wir auf sozialen Medien einen Treffpunkt ausgeschrieben, plötzlich waren 250 Leute da. Das war überwältigend für uns, wir hätten auch an zehn Mitläufern Freude gehabt.

Was ist besonders an dieser Strecke?

Während des 15-Kilometer-Laufs durch die Quartiere Lorraine, Altstadt, Marzili und Monbijou werden wir 19 Brücken überqueren. Ursprünglich wären es gar 21 Brücken gewesen, doch leider sind im Moment aufgrund von Bauarbeiten zwei davon weniger gut zugänglich. So präsentiert sich die Stadt von einer ungewohnten Perspektive, es ist ein etwas anderer Stadtrundgang. Zwar wird es nicht an jeder Brücke einen Vortrag geben, aber man lernt Bern von einer neuen Seite kennen. Es sind nämlich nicht nur gewohnte Joggingstrecken entlang der Aare auf dem Programm, sondern auch Brücken über Bahngleise oder Strassenüberführungen.

Im Januar ist es bekanntlich noch ziemlich kalt und nass. Sind das wirklich günstige Bedingungen, um über 15 Kilometer durch die Stadt zu rennen?

Im Januar nimmt man sich immer so gute Vorsätze für das neue Jahr, also ist das ein optimaler Start ins 2018 und auch ein guter Weg, die kommende Laufsaison zu zelebrieren. Klar ist es kalt und auf den Brücken teilweise auch rutschig, aber unsere Läufer lassen sich davon nicht abschrecken: Viele sind auch ambitionierte Athleten und sind «rächt zwäg».

Also nehmen da nur so kraftstrotzende Olympier teil?

Keineswegs, es machen auch Leute mit, die zum ersten Mal 15 Kilometer laufen. Sogar eine Walking-Gruppe wird es geben. Mit den Tempo-Gruppen von 4,5 bis 7,5 Minuten pro Kilometer ist für alle Läuferinnen und Läufer eine passende dabei. Die Gruppen werden von Coaches des Stadtturnvereins Bern angeführt. Ich und Daniel nehmen es locker und laufen gemütlich, damit wir auch mit den anderen Teilnehmern etwas plaudern können.

Beim Laufen hat man noch genügend Atem zum Plaudern übrig?

Natürlich, das gehört dazu! Wir raten an, es gemütlich zu nehmen. Es gibt keine Zeitmessung, keine Rangliste, keine Startnummern und auch keine Garderoben. Wir treffen uns einfach beim Bierhübeli, reihen uns in der gewünschten Teamgruppe ein und legen los. Die Hauptsache ist, die schöne und interessante Laufstrecke zu geniessen.

Der dritte « Bärner Brüggelouf» findet diesen Samstag, 6. 1., statt. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr beim Bierhübeli. (Der Bund)